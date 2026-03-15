Una anàlisi de sang podria predir la demència en dones fins a 25 anys abans de l'aparició dels primers símptomes
Un equip d'investigadors assenyala que la proteïna p-tau217 podria ser un possible biomarcador per a predir l'aparició de malalties com l'alzheimer dècades abans que es manifestin
Altres estudis, com els liderats pel Barcelonaβeta Brain Research Center, també indaguen en l'ús d'aquest biomarcador per a predir el risc de deterioració cognitiva tant en homes com en dones
Valentina Raffio
Una simple anàlisi de sang, dels quals es realitzen de manera rutinària en la pràctica clínica, podria ajudar a identificar quines dones tenen més risc de desenvolupar demència dècades abans que apareguin els primers problemes de memòria i fins a donar pistes claus sobre quins pacients es beneficiarien de tractaments preventius. Segons anuncia un equip d'investigadors de la Universitat de Califòrnia en Sant Diego en un article publicat aquest dimarts en la revista 'JAMA Network Open', un recent estudi en gairebé 3.000 dones ha aconseguit identificar un biomarcador present en la sang que podria utilitzar-se com un "possible indicador primerenc del risc de deterioració cognitiva i de demència" vinculat, entre altres, a malalties com l'alzheimer. Els experts afirmen que aquesta proteïna podria utilitzar-se per a millorar els diagnòstics i, sobretot, per a desplegar de forma més eficients mesures preventives.
El treball, realitzat als Estats Units, s'ha basat en les dades de 2.765 dones d'entre 65 i 79 anys que es van sumar al projecte 'Women’s Health Initiative Memory Study' a la fi dels anys 90 i que van participar en ell durant uns 25 anys de mitjana. Segons relaten els impulsors d'aquest treball, l'anàlisi d'aquests casos al llarg del temps va permetre revelar que la presència d'una proteïna anomenada p-tau217 era un indicador primerenc de demència. "Vam veure que a mesura que augmentaven els nivells d'aquest biomarcador, també el feia el risc de demència entre les participants. El treball demostra que les dones amb els nivells més alts de p-tau217 presentaven la major probabilitat de desenvolupar demència a llarg termini", afirmen els especialistes.
Estudi del biomarcador
L'estudi assenyala el potencial d'aquest biomarcador com a eina per a predir la demència però, encara així, afirma que el risc no es reflecteix de la mateixa forma en totes les dones. El treball, de fet, indica que la relació entre nivells alts de p-tau217 i un pitjor estat cognitiu és més fort en dones que tenien més de 70 anys en començar l'estudi que en aquelles que tenien menys d'aquesta edat. També va ser més marcada en dones amb variants genètiques vinculades a l'alzheimer. Així mateix, l'estudi va detectar que la proteïna p-tau217 predeia millor la demència en dones que havien rebut teràpia hormonal amb estrogen i progestina dins de l'assaig clínic, en comparació amb les que havien rebut placebo. Amb tot això, els científics afirmen que aquest biomarcador, encara que sembla prometedor, no podria aplicar-se en la pràctica clínica fins que s'hagi refinat més.
Fa uns mesos, el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) també va liderar un estudi sobre el mateix biomarcador per a la detecció del risc de demència i va arribar a una conclusió similar. El treball, basat en 395 adults sans, tant homes com dones, va mostrar que la detecció de la proteïna p-tau217 en plasma ofereix una precisió del 81% per a identificar el risc d'alzheimer en persones encara sanes. "Aquests resultats reforcen la utilitat de l'anàlisi de sang amb p-tau217 com a eina de cribratge inicial en persones sense símptomes, especialment en un moment en el qual els assajos clínics i els tractaments modificadors de la malaltia requereixen identificar casos molt inicials" , va explicar la investigadora Gemma Salvadó, autora principal de l'estudi, després de la publicació d'aquest treball, que en un futur podria utilitzar-se per a fer cribratges per a la detecció precoç de l'alzheimer, la selecció de participants en assajos clínics i fins per a guiar l'accés a tractaments.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell