Alerta amb el cafè torrefacte: Un de cada quatre cafès contenen acrilamida, compost potencialment cancerigen
L’observatori de corporacions alimentàries demana abandonar el tipus de torrat torrefacte
L'Observatori de Corporacions Alimentàries (OCA), eina promoguda perJustícia Alimentària, demana en un informe que les marques que comercialitzen cafè torrefacte ho deixin de fer. Aquest tipus de torrat està present en gairebé un quart de les tasses consumides a Espanya i conté acrilamida, un compost potencialment cancerigen.
Què és el cafè torrefacte?
Aquesta tipologia de cafè es caracteritza per un sabor més intents a causa del seu procés de torrat. Curiosament, el torrefacte només es ven a Espanya, Mèxic i Portugal; mentre que en altres països el seu consum és residual arribant a estar prohibit o fortament regulat.
Concretament, el cafè torrefacte rep el seu nom perquè el seu procés d’elaboració consisteix a torrar el gra afegint-li sacrosa, melassa o xarop de glucosa (sucres). Durant aquest procés el Carmel forma una pel·lícula que envolta el gra de cafè protegint-lo de la humitat i generant l’aparició de l'acrilamida.
I què és l’acrilamida?
Com informa l'OCA en el document “és un compost potencialment cancerigen que es forma quan uns certs aliments que contenen midó se sotmeten a altes temperatures durant processos de cuinat quotidians (fritada, torrat, rostit i també durant processos industrials a 120 °C i a baixa humitat).
Encara que l'excés de sucre caramel·litzat s'associa a un major risc de formació d'acrilamida, el reglament europeu (UE 2017/2158) tan sols obliga els productors a minimitzar l'acrilamida mitjançant el control dels paràmetres de torrat”. Fins i tot l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) no ha pogut determinar una quantitat diària que es consideri segura per al consum.
Les peticions de justícia alimentària:
- Atès que l'acrilamida és un probable carcinogen en humans, prohibir la comercialització de cafè torrefacte en l'Estat Espanyol en aplicació del principi de precaució.
- Justícia Alimentària demana directament a les empreses de torrat de cafè que deixin de comercialitzar productes amb cafè torrefacte per una qüestió de responsabilitat amb la persona consumidora.
- Tal com obliga la legislació, s'haurien de fer públics tots els controls i auditories sobre nivells d'acrilamida d'aliments en risc. Des de Justícia Alimentària, no hem trobat tals controls publicats enlloc i, si existeixen, haurien de ser d'accés obert al gran públic.
- Recomanar a la persona consumidora la compra de cafè amb el segell de “Comerç Just” per a garantir el bon tracte amb les persones consumidores.
