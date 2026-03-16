Si estàs embarassada, segueix aquests consells per a allunyar-te dels disruptors endocrins
Els experts de la societat espanyola d'endocrinologia i nutrició ofereixen deu recomanacions dirigides a dones en aquesta etapa
Mar Ampuero Crespo (EFE)
Els disruptors endocrins són substàncies químiques capaces d'alterar el funcionament del sistema hormonal. Poden influir en processos clau com el creixement, l'equilibri energètic o el metabolisme. Són presents en molts productes i entorns quotidians, per la qual cosa l'exposició resulta difícil d'evitar.
Per a ajudar a reduir aquest contacte durant l'embaràs i la lactància, els experts del Grup Disruptors Endocrins de la SEEP-Grup GEMASEEN de la SEEN ofereixen deu recomanacions dirigides a dones en aquestes etapes:
- Evita els plàstics que estiguin en contacte amb aliments i begudes, sobretot si seran sotmesos a calor. Utilitza utensilis i recipients de vidre, ceràmica, acer o fusta. Evita també els utensilis amb antiadherents, com les paelles amb perfluorados, PFOS o PFOAS.
- Redueix el consum d'aliments processats, ultraprocessats i enllaunats. Consumeix aliments frescos, de temporada i proximitat. Renta i pela, si és possible, les fruites i hortalisses per a eliminar possibles residus de pesticides.
- Evita el consum de peixos amb gran grandària, com el peix espasa o emperador, ja que poden tenir nivells alts de contaminants persistents com a mercuri i PCBs.
- Beu aigua de l'aixeta si és de bona qualitat. En defecte d'això, recorre a l'ús d'un filtre homologat o a l'embotellament de vidre.
- Mantingues la casa sense ambientadors ni pesticides. Ventila i neta la pols sovint amb aigua o aspirant.
- Utilitza productes d'higiene i cosmètica lliura de parabens, triclosán, benzofenonas i silicones D4 i D5.
- En cas de sobrepès o obesitat és millor baixar de pes abans de l'embaràs i no durant, ja que en el greix corporal s'acumulen molts contaminants tòxics.
- Tria teixits no sintètics, com el polièster, i poc tractats, com el cotó. Renta la roba nova abans d'utilitzar-la.
- Redueix l'exposició a pintures, aerosols i tints per al cabell.
- Compra joguines amb etiqueta CE i sense perfum i evita les joguines de plàstic, assenyala la SEEN.
Disruptors endocrins i risc metabòlic infantil
Hi ha estudis científics que avalen aquestes pautes. En aquest sentit, una recerca liderada per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) assenyala que l'exposició prenatal a disruptors endocrins està relacionada amb una pitjor salut metabòlica en la infància i amb un major risc de patir síndrome metabòlica en l'edat adulta.
La síndrome metabòlica és un conjunt de factors, com l'obesitat abdominal, la hipertensió o la resistència a la insulina, que augmenten la probabilitat de desenvolupar malalties cardiovasculars i diabetis tipus 2.
L'estudi ha comptat amb la participació de la cohort INMA (Infància i Medi ambient) i els seus resultats s'han publicat en Jama Network Open.
Van analitzar l'exposició prenatal en 1.134 mares de sis països europeus a les quals van prendre mostres de sang i orina durant l'embaràs o del cordó umbilical després del part.
Posteriorment, quan els nens tenien entre 6 i 11 anys, se'ls va realitzar un seguiment, incloent-hi mesures de la circumferència de la cintura, pressió arterial i nivells de colesterol, triglicèrids i insulina per a calcular un índex de risc de síndrome metabòlica.
L'anàlisi mostra que les mescles de metalls, substàncies perfluoroalquiladas i polifluoroalquiladas (PFAS), pesticides organoclorats i retardants de flama (o PBDEs) s'associen a un major risc de síndrome metabòlica.
En el cas dels metalls, la relació es va explicar principalment pel mercuri, la principal font del qual d'exposició és el consum de peixos de gran grandària.
Els PFAS, molt utilitzats en productes com a pesticides, pintures, paelles antiadherents o envasos de menjar ràpid, es coneixen com a substàncies químiques eternes, per la seva gran persistència.
Els pesticides organoclorats van ser prohibits a Europa en els anys 70, però encara són presents en el medi ambient, la qual cosa manté l'exposició a la població.
Diferències en els resultats segons el sexe
Els investigadors van observar diferències segons el sexe. La investigadora de ISGlobal i primera autora de l'estudi, Nuria Güil Oumrait, apunta:
“Observem que les associacions eren més fortes en les nenes per a les mescles de PFAS i bifenilos policlorados (PCB), mentre que els nens eren més susceptibles a l'exposició a parabenos”.
Segons la científica, les diferències entren dins de l'esperable, ja que els disruptors endocrins interfereixen amb les hormones sexuals esteroidals.
“Els nostres resultats suggereixen que l'exposició a mescles generalitzades de disruptors endocrins durant l'embaràs pot estar associada a una salut metabòlica adversa en nens i nenes”.
“Aquesta associació -afegeix- pot contribuir a l'actual augment de la prevalença de la síndrome metabòlica al llarg de la vida, que actualment afecta a una quarta part de la població adulta, amb tendències a l'alça evidents fins i tot entre els joves”.
