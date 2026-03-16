Mobilitzacions
Els metges enceten una nova setmana de vaga: acusen Sanitat d'"intensificar els atacs contra el col·lectiu"
L'aturada, convocada a nivell nacional, durarà fins divendres 20 de març; els sindicats demanen "la fi d'unes jornades laborals extenuants per als metges amb guàrdies interminables"
Nieves Salinas
Els metges i facultatius de tot Espanya han encetat aquest dilluns 16 de març una nova setmana de vaga per reivindicar un Estatut propi que posi fi "a les condicions laborals discriminatòries" i a "unes jornades laborals extenuants amb guàrdies interminables", assenyala el sindicat madrileny AMYTS, que forma part del Comitè de Vaga nacional. Les aturades, que a Catalunya seran els dies 19 i 20, s'allargaran fins divendres i arriben "en un moment en què el Ministeri de Sanitat ha intensificat els atacs contra el col·lectiu mèdic", critica aquesta organització.
A Madrid, els professionals han començat a mobilitzar-se a les 10.00 hores en una marxa des del Congrés dels Diputats fins a les portes del Ministeri, al Paseo del Prado. Es tracta de la segona setmana de vaga de les aturades anunciades per als pròxims mesos pels metges que, a la resta d'Espanya, també han programat marxes i concentracions a totes les comunitats. Les següents convocatòries d'aturades estan programades del 27 d'abril a l'1 de maig, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny.
Sense reunió oficial
"Per desgràcia arribem a aquesta nova setmana sense que s'hagi produït cap reunió oficial amb el Comitè de Vaga ampliat", ha lamentat Ángela Hernández, secretària general d'AMYTS, que ha convocat diferents mobilitzacions al llarg de la setmana a Atenció Primària, Hospitalària i Extrahospitalària.
La principal reivindicació nacional, insisteixen els sindicats, té a veure, una vegada més, amb la jornada discriminatòria que pateixen metges i facultatius, en què les guàrdies provoquen "que els professionals facin desenes i desenes d'hores setmanals. El nou Estatut Marc continua sense atallar aquest greu problema". Entre les reivindicacions plantejades en l'àmbit nacional figuren, a més de la jornada laboral, una classificació professional "d'acord amb la preparació i la responsabilitat mèdica; una interlocució directa dels representants del col·lectiu amb les administracions per abordar les seves condicions laborals; i el respecte a la conciliació familiar".
La "bona fe"
Divendres passat, la ministra Mónica García enviava una nova carta al Comitè de Vaga en què acusava els sindicats de "trencar el principi de bona fe i el propòsit de diàleg i de les negociacions" en mantenir la convocatòria malgrat l'acord assolit amb el Foro de la Profesión Médica, que comptava "amb coneixement i participació" d'aquest comitè. Sobre l'acord, anunciat el passat 5 de març, la titular de Sanitat ha assegurat que "suposava l'oportunitat de mantenir el diàleg, evitar la vaga i desescalar el conflicte", ja que aprofundia en les principals demandes que impliquen el malestar dels professionals.
El Comitè de Vaga —format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l'Associació de Metges i Titulats Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicat Metge d'Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galicia Independents (O’MEGA)— demana a Sanitat negociar directament amb ells, i no amb el Foro de la Professió Mèdica per posar fi a les mobilitzacions i a la vaga convocades contra l'Estatut Marc.
Acord formal
Divendres, el Comitè de Vaga assenyalava que "un acord és un document formal i públic", que ha de ser signat per les parts que l'estableixen i que, en conseqüència, compromet totes dues a **posar en marxa mesures concretes **en compliment del que s'ha acordat".
"És veritat" que el ministeri ha ofert al Fòrum una proposta d'acord, afegeixen, en què es contemplen aspectes com la creació d'un complement de penositat/nocturnitat sense concretar quantitats; l'adaptació de la classificació professional "sense atendre les demandes del Comitè de Vaga i sense concretar més aspectes" o la possibilitat d'iniciar el tràmit de sol·licitud de jubilació anticipada.
