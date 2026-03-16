Melatonina, magnesi i valeriana: són efectius els suplements per a dormir, segons els especialistes?
L'insomni crònic afecta entre un 6% i un 14% de la població espanyola, un problema que s'agreuja pel ritme de vida actual i l'ús excessiu de pantalles
Rafa Sardiña
Una de cada dues persones a Espanya s'aixeca amb la sensació de no haver dormit bé. No obstant això, l'insomni crònic sí que és un problema de salut. Es considera insomni crònic quan una persona dorm malament almenys tres dies a la setmana durant tres mesos o més. És a dir, quan el problema s'ha cronificat en el temps. Les dades que tenim indiquen que afecta entre un 6% i un 14% de la població.
Per què dormim pitjor avui dia
Segons explica Carmen Bellido, coordinadora del Servei de Prevenció de Riscos Laborals a l'Hospital General de Castelló i coordinadora de l'Aliança pel Somni, d'una banda, la llum artificial ha canviat les nostres vides. Actualment, estem dormint aproximadament hora i mitja menys que abans.
També influeix molt el ritme de vida que portem, el model de societat 24/7. Es parla molt de la “pobresa de temps”: tots anem amb pressa i quan hem de llevar-li temps a alguna cosa, normalment li treiem al somni.
És el més fàcil:
"haig de quedar-me treballant".
A això se suma:
- l'addicció a les pantalles
- la falta de desconnexió digital
- el teletreball, que fa que molta gent prolongui la jornada perquè ja està a casa i no té un horari fix.:
Quan acudir a un especialista del somni
Un pacient amb problemes de somni hauria d'acudir a un especialista quan el problema comença a afectar la seva vida diària. "Moltes vegades la gent s'obsessiona amb les hores que dorm. Per exemple, es pensa que tothom ha de dormir set hores, però no és així. Cada persona té uns requisits diferents i a més canvien al llarg de la vida".
No dorm el mateix:
- un bebè
- que una persona de 80 anys.
A més, també canvia l'estructura del somni. Un bebè té molt més son REM que una persona anciana. Per això, més que fixar-se en les hores, "cal fixar-se en com s'està l'endemà".
Per exemple:
- Pot ser que jo dormi sis hores, però l'endemà estic funcional, no estic irritable, no em quedo adormit ni vaig donant becaines.
La importància de la qualitat del somni
A vegades algú pot dormir moltes hores, però el somni no és de qualitat. Això ocorre per exemple amb persones que tenen apnees del son. Dormen vuit hores, però fan pauses en la respiració i no arriben a entrar en les fases profundes del somni. Per això el seu somni no és reparador. Això es manifesta en símptomes com:
- aixecar-se amb mal de cap
- boca seca
- somnolència durant el dia
A més, aquestes persones multipliquen per sis el risc de tenir un accident, perquè poden quedar-se adormides al volant.
Suplements per a dormir: melatonina, magnesi, valeriana
Bellido recalca que "molts d'aquests productes no compten amb una evidència científica sòlida que recolzi la seva eficàcia real en el tractament de l'insomni".
Per això recomanen que, abans de comprar qualsevol suplement, el més adequat sigui consultar amb un especialista en medicina del somni, que pugui avaluar si realment existeix un trastorn del son i quin és el tractament més adequat.
Entre els productes més populars estan:
- melatonina
- magnesi
- valeriana
Tractament contra l'insomni
Quan l'insomni es torna persistent i afecta la vida diària, els especialistes poden recórrer a diferents tractaments farmacològics. No obstant això, els experts insisteixen que els medicaments no sempre són la primera opció i que han d'utilitzar-se amb supervisió mèdica.
Les Benzodiazepines són els medicaments més coneguts i durant dècades han estat els més utilitzats per a tractar els problemes de somni. Aquests fàrmacs actuen deprimint el sistema nerviós central, la qual cosa produeix relaxació i facilita el somni. També s'utilitzen per a tractar:
- ansietat
- crisis epilèptiques
- espasmes musculars
Quan s'utilitzen per a l'insomni, les guies clíniques "recomanen no utilitzar-les més de quatre setmanes, ja que estan pensades per a insomni agut o situacions puntuals".
No obstant això, en la pràctica moltes persones les prenen durant mesos o fins i tot anys. De fet, Espanya és un dels països amb major consum de benzodiazepines a Europa.
També estan els anomenats Fàrmacs Z, que són medicaments més moderns que actuen de manera similar a les benzodiazepines però amb una estructura química diferent. S'utilitzen sobretot per a ajudar a agafar el son.
Encara que inicialment es va pensar que eren més segurs, també poden provocar:
- dependència
- tolerància
- somnolència residual
Per això, igual que les benzodiazepines, es recomana un ús curt, generalment menys de quatre setmanes.
