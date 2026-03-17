Les pluges hivernals i la previsió d'una primavera càlida agreugen les al·lèrgies a Catalunya: "Serà una temporada dura"
Els experts adverteixen que espècies com el xiprer, la parietaria i les gramínies podrien allargar les seves temporades de pol·linització fins i tot fins a estiu"
Valentina Raffio
La combinació d'un hivern més plujós del normal (que ha alimentat la vegetació i propiciat el creixement de moltes espècies) i d'una primavera que es perfila com a càlida (i que podria provocar florides primerenques de moltes espècies) s'ha convertit en un perillós còctel que amenaça amb disparar els casos d'al·lèrgia.
Segons adverteix la Xarxa Aerobiológica de Catalunya (XAC) del ICTA-UAB i el Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB (BABVE), la suma de tots dos factors ha donat lloc a "un augment sobtat" dels casos d'al·lèrgia entre mediats de febrer i principis de març i, a més, presagia una primavera especialment intensa per a les pol·linitzacions de moltes espècies i, en conseqüència, amb derives preocupants per als pacients que sofreixen d'asma o rinitis al·lèrgica.
Els pronòstics apunten a un panorama especialment complex. Al llarg d'aquest hivern, la quantitat de pol·len de plantes com el xiprer, l'avellaner, el freixe i la parietària va ser més baixa de l'habitual si es compara amb anys anteriors. No obstant això, entre febrer i març es va produir un augment molt ràpid que va superar de cop la mitjana d'altres anys.
Els experts afirmen que, encara que les pluges recents han netejat l'aire i reduït temporalment els nivells de pol·len, el risc d'al·lèrgies no ha desaparegut. "Pot durar fins a abril en el cas del xiprer i prolongar-se fins i tot fins a l'estiu per a la parietària", comenten des de l'entitat, que aquest dimarts ha presentat la seva habitual previsió sobre al·lèrgies primaverals.
De cara a la primavera, s'espera que els arbres comencin a alliberar pol·len de forma especialment intensa, sobretot en el cas d'espècies com el plàtan (molt al·lergògen), juntament amb altres com el salze, àlber o pi, seguint el seu calendari habitual. A més, les plantes herbàcies típiques de primavera i estiu, com la parietària i les gramínies (que destaquen com algunes de les més problemàtiques per als al·lèrgics) també començaran a pol·linitzar amb força. Si és el cas, la temporada podria allargar-se més del normal a causa de les pluges previstes per als pròxims mesos, la qual cosa afavorirà una major presència de pol·len durant més temps.
Exposició al pol·len
Catalunya és una regió especialment exposada al pol·len. Segons apunten els especialistes, els tipus de pol·len al·lergògen més abundants en aquest territori són les cupressàcies (22%), el plàtan d'ombra (10,7%), l'olivera (5%), la parietària (4,4%), l'avellaner (4,3%), les gramínies (4,2%), el freixe (2,8%), l'àlber (1,8%) i l'artemísia (0,5%), amb importants variacions en la quantitat segons les zones geogràfiques i climàtiques. També destaca la presència d'altres espècies amb potencial per a causar al·lèrgia com és el cas del pi (16,3%), les alzines i roures (13,1%), el bedoll (3,2%), el llantén (2%), el pollancre (1,8%), l'alliso (1%) i l'aligustre (0,4%). Les anàlisis indiquen que, en general, en la majoria de ciutats catalanes les concentracions de pol·len estan disminuint. Així i tot, en algunes localitats es detecten augments.
Les ciutats catalanes on es detecta un major augment del pol·len són Lleida i Roquetes-Tortosa, que són els dos municipis amb major nombre de tàxons en creixement. També presenten una certa tendència a l'alça, encara que més moderada, Vielha, Barcelona i Planes de Son, ja que tenen menys descensos i alguns increments. En canvi, Tarragona, Bellaterra-UAB i Manresa són les zones on predominen les baixades. Si s'observa per tipus de pol·len, els que més creixen són els d'arbres, com el xiprer, plàtan, olivera i freixe. Entre les herbes, el pol·len de gramínies i el de Canigó són els que mostren els majors augments dins d'aquest grup.
