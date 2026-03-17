La microbiota en les diferents etapes de la dona: Per què és tan important?
La metgessa Silvia Gómez Senant explica l'evolució de la microbiota i que podem fer per mantenir-la saludable
Berta Pinillos (EFE)
La microbiota de la dona i de l'home es diferencia fonamentalment a causa de les hormones. En els primers anys no hi ha diferència i és en l'adolescència quan aquest canvi comença a ser evident fins a la menopausa, amb la reducció d'estrògens, que torna a igualar a tots dos sexes.
La microbiota pot establir les bases i assegurar una vida amb menys infeccions i malalties, sobretot en les edats més avançades.
Fem un recorregut per les diferents etapes de la microbiota de la dona, en les quals l'alimentació saludable i l'exercici són fonamentals. I ho fem amb la metgessa de digestiu i experta en aquesta matèria, Silvia Gómez Senent, qui en una entrevista amb EFE Salut, comença per contextualitzar bé de què estem parlant.
Què és?
«És el conjunt de microorganismes -bacteris, virus, paràsits i fongs- que es troben en diferents localitzacions de cos. La més coneguda, o la més estudiada, és la microbiota intestinal perquè és a la qual més hem pogut accedir amb les tècniques diagnòstiques», afirma Gómez Senent.
Fa anys es pensava que era nociva. En l'actualitat, res més llunyà de la realitat, ja que aquests microorganismes són molt beneficiosos i ajuden a regular moltes funcions del nostre cos.
No sols es troba en el tub digestiu també en la pell, en els ulls i se sap que hi ha associada al pulmó i en el cuir cabellut. En el cas de les dones, a més, hi ha en la vagina i en l'endometri.
La seva funció
Centrant-nos en la microbiota intestinal, l'especialista subratlla que no s'encarrega només de digerir aliments i sintetitzar vitamines, la seva importància resideix, a més, en què allibera una sèrie de molècules que modulen els sistemes nerviós, endocrí i immunitari.
Hi ha estudis que constaten que la microbiota modula les neurones que cal en el sistema nerviós de l'intestí i aquestes, al seu torn, a través del nervi vague arriben al sistema nerviós central.
«Aquesta relació intestí-cervell és perquè fisiològicament ja s'ha descrit, és a dir, hi ha unes vies de comunicació clares entre les neurones del sistema nerviós de l'intestí i existeix del cervell i medul·la espinal», incideix García Senent, autora del llibre «´La vida que ens habita».
Ja hem aprofundit en el que suposa i l'important que és la microbiota, però, com és en cada etapa de la dona i què podem fer per mantenir-la de manera saludable?
En la infància
La microbiota «més sana i la millor» és la que tenen les nenes i els nens en els primers quatre anys de vida.
«És el que es coneix com «la finestra d'oportunitat» de modulació de la microbiota, És a dir, és en el període en el qual els bacteris són com més verges, no estan intoxicades per cap cosa», explica.
Una bona microbiota en aquests anys estableix les bases perquè en l'adolescència i en l'edat adulta sigui millor, més resilient a tots els canvis que pugui sofrir la dona al llarg de la seva vida.
Ja des de l'embaràs, l'alimentació i la gestió de l'estrès influeixen.
El part també. Un natural ajuda al fet que la microbiota del bebè sigui més antiinflamatòria. Això no vol dir, puntualitza la doctora, que els nascuts per cesària estiguin predisposats a patir una malaltia.
«Però el que sí que sabem és que aquesta microbiota és més protectora, d'alguna manera», destaca Gómez Senent.
La lactància materna ajuda molt també.
La pubertat
Les hormones sexuals del nen i de la nena conformaran un tipus de microbiota i al revés: en funció de com es vagi desenvolupant aquesta, potenciarà més el desenvolupament d'una mena d'hormona o una altra.
La microbiota va canviant en relació al cicle també vital de la dona, pels estrògens, fonamentalment.
«Llavors, òbviament, quan una nena és bebè o nena abans de la pubertat, perquè lògicament és un tipus de microbiota diferent i a mesura que es van generant més estrògens es va modulant», afegeix l'especialista de Centre Hbn39 i Womanhood Clinic.
És més antiinflamatòria, molt saludable, sempre que s'emporti un estil de vida saludable, amb bons hàbits.
Edad fértil
Quan la dona entra en l'edat adulta i fèrtil, hi ha més probabilitats que la microbiota variï.
I quant a la fertilitat també influeix molt.
De fet, la doctora comenta algunes situacions en les quals la dona vol tenir un fill però no pot, i té avortaments de repetició.
Aquí juguen un paper important, a més de la intestinal, la microbiota vaginal i de l'endometri.
«S'ha vist que si aquestes tres microbiotes estan alterades i per exemple, una dona es queda embarassada i té un avortament en el primer trimestre pot deure's a una fallada d'implantació de l'embrió perquè la de l'endometri està inflamada», subratlla Gómez Senent.
Així, quan l'embrió s'implantarà, no el fa bé.
Insisteix a experta que en aquesta etapa, com en totes, ha de predominar un estil de vida adequat, amb exercici, descans i control de l'estrès.
Hi ha aliments que ajuden a enriquir-la, sobretot els anomenats carbohidrats accessibles a la microbiota, que fan que els bacteris bons creixin.
«Determinades fruites que tenen molta pectina, com la pera. També els liposacáridos, com la carxofa, i els betaglucanos, entre els quals es troben els fongs. I els fruits vermells, que tenen molt polifenol», incideix l'experta.
La menopausa
La menopausa és una etapa de la dona en la qual el nivell d'estrògens baixa, amb els conseqüents símptomes característics.
En aquest període, Gómez Senent explica que hi ha un avanç important i parla d'un terme que s'ha començat a utilitzar ara: «la estroboloma».
Es tracta d'una mena de bacteris de la microbiota que s'encarreguen de metabolizar l'estrogen. Aquesta hormona va per la sang i, en un moment donat, arriba al fetge, on sofreix una sèrie de canvis que faran que part s'expulsi per l'orina i una altra part, a través de la bilis, vagi a l'intestí.
«Uns certs bacteris de l'intestí alliberen un enzim que es diu betaglucuranidasa, que el que farà és que aquest estrogen torni a absorbir-se a la sang. Depenent de com estigui la microbiota, així absorbirà més o menys estrògens», exposa la doctora.
Així, la idea és intentar modular aquest tipus de microbiota que allibera l'enzim de manera que pugui absorbir una mica més d'estrògens i la dona no tingui tants símptomes per la menopausa.
«Seria amb probiòtics -amb les zepas d'aquests bacteris-, encara que sempre ha d'haver-hi una base de bona alimentació equilibrada», afirma.
I si al llarg de la vida, la microbiota de la dona ha estat diferent de la de l'home, en la postmenopausa s'iguala. Ja no és tan protectora.
Tercera edat
A partir dels 65 anys la microbiota comença a disminuir en número i diversitat, és l'envelliment fisiològic.
Per això és important arribar a aquesta etapa vital de la millor manera possible, perquè està associada a major riscos de malalties, fractures i hospitalitzacions.
«Quan estem en aquesta etapa tenim ja poc marge de treball amb la microbiota», considera, per això ha de ser un camp que s'hagi adobat abans, al llarg de la vida.
Gómez Senent posa l'accent que és important que la dona conegui la importància de la microbiota, de fet ahir partició en un acte sobre aquesta matèria, en el qual diverses expertes van abordar aquest assumpte.
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat
- Rescaten amb helicòpter una dona ferida a la via ferrada de les Dames, a Montserrat
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món