Hem de beure dos litres d'aigua al dia?
Mantenir una hidratació adequada no és igual per a tothom, aquest són els factors dels quals depèn
Durant anys s’ha repetit fins a convertir-se gairebé en una norma universal: cal beure dos litres d’aigua al dia per mantenir-se hidratat. Aquesta recomanació s’ha difós en llibres, mitjans de comunicació i consells de salut, però la realitat és una mica més complexa. La necessitat d’aigua no és igual per a tothom ni es pot resumir en una única xifra vàlida per a totes les persones.
El cos humà està format aproximadament per un 60 % d’aigua, i aquest líquid és essencial per a funcions vitals com la regulació de la temperatura corporal, el transport de nutrients, l’eliminació de residus o el bon funcionament del sistema digestiu. Per això, mantenir una hidratació adequada és fonamental per a la salut. Ara bé, això no vol dir necessàriament que totes les persones hagin de beure exactament dos litres d’aigua cada dia.
Les necessitats d’hidratació depenen de molts factors. L’edat, el pes corporal, el nivell d’activitat física, el clima o l’estat de salut influeixen directament en la quantitat d’aigua que necessita cada persona. Algú que fa exercici intens, viu en un clima calorós o sua molt necessitarà ingerir més líquids que una persona sedentària o que passa la major part del dia en ambients temperats.
A més, sovint s’oblida que no tota l’aigua que ingerim prové dels gots d’aigua. Una part important de la hidratació diària prové dels aliments. Fruites i verdures com la síndria, el meló, el cogombre o els tomàquets contenen grans quantitats d’aigua i contribueixen de manera significativa a cobrir les necessitats hídriques. Sopes, infusions, llet o altres begudes també formen part de la ingesta total de líquids.
Per aquest motiu, moltes guies de salut actuals prefereixen parlar de recomanacions orientatives en lloc d’una quantitat fixa. En general, es considera que una ingesta total d’uns dos litres i mig de líquids al dia per a les dones i uns tres litres per als homes —incloent-hi l’aigua dels aliments— pot ser adequada en condicions normals. Però aquestes xifres són aproximacions i poden variar segons les circumstàncies individuals.
En realitat, el nostre cos disposa d’un mecanisme molt eficient per regular la hidratació: la set. Quan el nivell de líquids disminueix, el cervell activa la sensació de set per indicar-nos que cal beure. En la majoria de persones sanes, escoltar aquesta senyal és suficient per mantenir un bon equilibri hídric.
Això no vol dir que s’hagi d’esperar sempre a tenir una set intensa per beure, especialment en situacions de calor o exercici físic, però tampoc cal forçar el consum d’aigua si el cos no ho demana. En el cas de persones grans, que poden percebre menys aquesta sensació, sí que pot ser recomanable fixar uns hàbits i unes pràctiques que els obliguin a beure aigua de forma més estricta i regulada.
Més que fixar-se en una xifra concreta, els experts recomanen observar alguns indicadors senzills d’hidratació, com el color de l’orina —que idealment hauria de ser clar— o la sensació general de benestar. Si tu observes mitjançant aquests indicadors que, potser per estrès o perquè sempre vas de bòlit, no beus suficient aigua, sí que podria ser interessant treballar en millorar els hàbits respecte a la hidratació: et pots posar un parell d’alarmes durant el dia per fer un anàlisi de situació; a vegades no és que no tinguem set, sinó que no ens n’adonem que la tenim: para un moment a sentir si tens o no tens set i actua en conseqüència. En definitiva, mantenir-se hidratat és important, però la famosa regla dels dos litres no és una obligació universal. Cada cos té les seves pròpies necessitats, i aprendre a escoltar-les pot ser la millor guia.
