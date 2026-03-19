S'acosta la primavera: consells per a prevenir un dèficit de vitamina D després de l'hivern
La vitamina D compleix una funció essencial en el metabolisme ossi i en la regulació del calci, però en cas de dèficit no podem consumir-la sense control mèdic
David Castellanos (EFE)
Una menor exposició solar durant l'hivern pot afavorir un dèficit de la vitamina D i passar desapercebut a la primavera. Diversos experts ofereixen recomanacions per a prevenir aquesta possible falta, que, no obstant això, sempre ha de diagnosticar un professional sanitari.
En una nota, Sanitas assenyala que, durant l'hivern, la reducció de l'exposició a la radiació ultraviolada limita la capacitat de l'organisme per a sintetitzar vitamina D a través de la pell. Aquesta vitamina és vital per a la salut en intervenir en l'absorció del calci i en el manteniment de la salut òssia i muscular.
Si el dèficit es manté en el temps pot repercutir en la funcionalitat diària.
Cal recordar que el Ministeri de Sanitat va alertar el mes de juliol passat dels riscos de consumir vitamina D sense control mèdic i va recordar a la ciutadania i als professionals sanitaris la importància d'un ús prudent i basat en l'evidència científica.
El departament de Mónica García assenyalava que si bé la vitamina D compleix una funció essencial en el metabolisme ossi i en la regulació del calci, el seu ús ha d'ajustar-se a criteris clínics ben fonamentats, amb la finalitat d'evitar intervencions ineficaces o potencialment perjudicials.
Com afecta el dèficit de vitamina D?
La principal font de vitamina D en l'organisme és la síntesi cutània a partir de l'exposició solar. La suplementació innecessària pot comportar efectes adversos, especialment quan s'excedeixen les dosis recomanades, incidia el Ministeri.
Un dèficit diagnosticat de vitamina D a la primavera després d'un hivern tan plujós com el que està a punt de concloure pot provocar en els adults osteomalàcia, un trastorn que deriva en el progressiu afebliment dels ossos i un augment de la fragilitat muscular.
Aquests símptomes sovint es confonen amb les molèsties típiques de l'hivern, com la fatiga persistent o la disminució de la tolerància a l'esforç. La confusió pot retardar el diagnòstic.
“La síntesi cutània de vitamina D depèn de la radiació UVB, però l'exposició intencionada al sol sense protecció no és una estratègia segura. El mal solar s'acumula i el risc de càncer de pell augmenta”, adverteix Cristina Villegas, cap de Dermatologia de l'Hospital Universitari Sanitas La Moralitat.
La gent gran
En persones majors, la capacitat de la pell per a sintetitzar vitamina D també es redueix. En aquest cas, la decisió sobre el tractament es considera amb més cautela a causa de la seva influència en l'equilibri, la mobilitat i l'autonomia.
“Quan apareixen feblesa muscular, dolor ossi o una deterioració funcional que no s'explica per altres causes, convé valorar l'estat de salut en el seu conjunt i, si escau, revisar la vitamina D dins d'una avaluació clínica completa”, assenyala Miriam Piqueras, directora mèdica de Sanitas Majors.
Si es confirma el diagnòstic i el professional sanitari prescriu un tractament, la suplementació ha de pautar-se i revisar-se de manera periòdica.
En aquest sentit, Sanitas incideix en el fet que l'excés de dosi pot provocar hipercalcèmia i altres complicacions.
Recomanacions
Els experts de Sanitas han elaborat un llistat de recomanacions per a prevenir aquest dèficit:
- Realitzar sortides freqüents a l'aire lliure durant les hores de sol, com a caminades diàries o desplaçaments a peu, fins i tot si són breus, sense necessitat d'exposar-se de manera intencionada o prolongada.
- És important mantenir l'ús habitual de fotoprotecció quan sigui necessari, atès que l'exposició diària sovint permet la síntesi de vitamina D sense necessitat d'alterar les rutines de cura de la pell. Només a la tardor i hivern podem ser menys rigorosos amb la seva aplicació, excepte si es realitza esport a l'aire lliure, com a muntanyisme o esquí.
- Revisar la dieta i l'alimentació amb l'ajuda d'un professional, especialment si aquesta és poc variada, si s'estan seguint dietes restrictives o si s'ha experimentat una pèrdua d'apetit durant els mesos d'hivern, per a cuidar l'alimentació adequadament.
- Estar atent a signes persistents com a feblesa muscular, dolor en els ossos o pèrdua de força. Si aquests símptomes interfereixen amb activitats diàries o no tenen una explicació coneguda, és recomanable buscar assessorament mèdic.
- Avaluar l'analítica o la suplementació amb vitamina D sota indicació mèdica. És fonamental evitar l'automedicació. A més, s'ha de sol·licitar seguiment professional si el pacient pateix malalties cròniques, alteracions en el metabolisme del calci o està seguint tractaments prolongats.
- Promoure rutines que incloguin activitat física i mobilitat adequades, ja que l'exercici muscular és crucial per a conservar la funció òssia i millorar el benestar general durant la temporada hivernal.
