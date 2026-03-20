AP-2, així és el fàrmac contra l'ELA que podria alentir la malaltia: "Vam obtenir resultats prometedors"
Un fàrmac sorgit del CSIC rep l'autorització de la AEMPS per a iniciar el seu assaig clínic; la primera fase comença a l'abril amb l'administració a 70 voluntaris sans per a avaluar la seva seguretat
Després d'aquesta primera fase, que es desenvoluparà a l'Hospital de La Princesa a Madrid, s'espera progressar a la Fase lb, ja en pacients d'ELA
Nieves Salinas
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat l'inici de l'assaig clínic de Fase I del fàrmac AP-2, un potencial medicament per a l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) descobert en el Centre de Recerques Biològiques Margarita Salas (CIB) del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC). Gràcies al desenvolupament realitzat per la spin-off del CSIC, Molefy Pharma, està previst que el mes vinent d'abril comenci l'assaig amb l'avaluació de la seva seguretat i farmacocinètica en voluntaris sans i al gener de 2027 s'espera iniciar la següent fase amb la seva administració en pacients.
A l'octubre de 2025, la EMA (European Medicines Agency) va designar al medicament AP-2 desenvolupat pel Grup de Química Mèdica i Biològica Translacional que dirigeixen Ana Martínez i Carmen Gil en el CIB-CSIC com a medicament orfe. Aquesta designació, concedida a tractaments destinats a malalties rares o amb escassa rendibilitat comercial, va suposar la validació del seu potencial terapèutic i l'impuls decisiu per al desenvolupament clínic, explica el CSIC.
70 voluntaris sans
Ara, després de l'autorització de la AEMPS, començarà la Fase I de l'assaig clínic amb la seva administració a 70 voluntaris sans per a avaluar la seva seguretat i farmacocinètica; és a dir, com s'absorbeix, distribueix, metaboliza i elimina el fàrmac en l'organisme. Després d'aquesta primera fase, que es desenvoluparà a partir del mes d'abril en la Unitat d'Assajos Clínics de l'Hospital Universitari de La Princesa a Madrid, s'espera progressar a la Fase Ib, que consistiria a continuar avaluant la seguretat del compost per a descartar possibles efectes tòxics, ja en pacients d'ELA.
El CSIC detalla que el fàrmac AP-2 pretén restaurar la funció de TDP-43, una proteïna patològicament alterada en els pacients d'ELA que provoca la mort de les motoneuronas (cèl·lules del sistema nerviós encarregades de transmetre senyals des del cervell o la medul·la espinal fins als músculs) i, consegüentment, l'avanç de la malaltia. El fàrmac ha aconseguit revertir l'anomalia de TDP43, restaurant així el seu equilibri natural, tant en models cel·lulars com en animals transgènics.
Característica comuna
Encara que es tracta d'una malaltia que encara planteja moltes preguntes, indiquen les investigadores, existeix una característica comuna. "En més del 97% dels pacients s'observen acumulacions anòmales de la proteïna TDP-43, que surt del nucli de les cèl·lules cap al citoplasma. Una vegada allí sofreix modificacions, es trenca i es fosforila, procés que li porta a formar agregats tòxics", explica Ana Martínez. L'objectiu del fàrmac, que es presenta en càpsules, és que la proteïna TDP-43 torni al nucli de les cèl·lules i recuperi la seva comesa cel·lular.
Per a això, l'equip investigador va dissenyar una molècula que bloqueja la cinasa CK1, un enzim que modifica la proteïna TDP-43 mitjançant un procés anomenat fosforilació. "En proves en models cel·lulars, observem com TDP-43 tendia a recuperar-se, podia tornar al nucli i recuperar la seva funció. A més, en models animals modificats genèticament per a expressar la proteïna TDP-43 també vam obtenir resultats prometedors. Si bé encara és aviat, si es reproduïssin aquestes dades, el fàrmac podria alentir la malaltia, i hipotèticament, frenar-la", destaca Carmen Gil.
Sense tractament
L'assaig clínic és finançat per l'empresa biotecnològica Molefy Pharma, un spin-off del CSIC participada majoritàriament pel grup Arquimea. L'ELA, recorda el CSIC, és una malaltia neurodegenerativa que provoca la mort progressiva de les motoneuronas, causant la pèrdua de moviment en els músculs i, per tant, la capacitat del pacient de moure's, parlar, menjar, i fins i tot respirar.
Avui dia, aquesta malaltia considerada rara no té cura i l'esperança de vida des del seu diagnòstic es troba entre els cinc i sis anys. Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), entre 4.000 i 4.500 persones pateixen aquesta malaltia a Espanya i cada any es diagnostiquen entre 900 i 1.000 nous casos.
Per al tractament de l'ELA esporàdica (la forma més comuna de la malaltia, causant d'entorn del 90% dels casos) només existeix un fàrmac aprovat a Europa, el riluzol, un medicament pal·liatiu que millora la simptomatologia i allarga l'esperança de vida ens tres i sis mesos. Per això, l'inici de l'assaig clínic d'AP-2 suposa "un avanç en la recerca i una fita rellevant en la cerca d'una cura definitiva".
