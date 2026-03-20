Sanitat pública
Mil metges surten als carrers de Barcelona en la novena jornada de vaga des de l’octubre: «¡Pané, dimissió!»
Els facultatius arrenquen la manifestació a l’Hospital del Mar, del qual la consellera va ser gerent: «Coneix perfectament la realitat dels passadissos, però mai ha mostrat interès real per solucionar-la»
Beatriz Pérez
Uns mil metges –segons el sindicat Metges de Catalunya (MC)– d’hospitals i centres de salut públicss’han manifestat aquest divendres a Barcelona per exigir millores laborals tant a la Conselleria de Salut com al Ministeri de Sanitat. La pancarta de la manifestació era ‘Conveni mèdic ja’. Els facultatius han confluït, al migdia, al Parlament amb els docents, que porten tota la setmana de vaga. De fet, els metges han arribat al parc de la Ciutadella abans que els professors, però els han esperat per entrar junts.
El seguiment de la protesta mèdica ha sigut baix: un 6,7% segons Salut i un 35% segons MC. Les protestes dels professors han tingut molt més impacte: han sortit als carrers de Barcelona uns 35.000 docents –80.000 segons els sindicats– i ha seguit la vaga un 40% del col·lectiu –segons Educació, que comptabilitza la concertada i als professors de baixa– i un 85% segons els sindicats. Els metges han demanat la dimissió de la consellera Pané.
Des de l’octubre
La d’aquest divendres ha sigut ja la vuitena jornada de vaga mèdica des de l’octubre. Els facultatius catalans, com la resta dels seus col·legues d’altres comunitats autònomes, reclamen un conveni mèdic –una cosa que depèn de Sanitat–, però creuen que hi ha altres qüestions que interpel·len directament la consellera de Pané, com les guàrdies 24 hores.
La manifestació ha arrencat a les 10.30 des de l’Hospital del Mar i l’elecció d’aquest enclavament no ha sigut casual: fins fa dos anys, Pané era la gerent d’aquest centre sanitari. La delegada sindical de MC a l’Hospital del Mar, Núria Cañete, ha assegurat que Pané «coneix perfectament la realitat dels passadissos», però que no ha mostrat mai interès real per solucionar-la. Ha dit que també coneix «les dificultats que arrossega el sistema», com les llistes d’espera, l’envelliment i la complexitat social existent, així com les tensions pressupostàries que s’agreugen, precisament, per la falta de Pressupostos.
Contra les guàrdies 24 hores
«Faig vaga perquè volem un conveni propi. A més, faig guàrdies de 24 hores fa 15 anys i no hi ha manera de canviar-ho. Cada any faig més de 500 hores de guàrdia i me les paguen menys que la jornada laboral i no em compten com a cotitzades», explicava Juan Nájera, cirurgià de l’Hospital de Sant Boi, a EL PERIÓDICO. «Exigim parar aquesta explotació. Les guàrdies 24 hores no només afecten la nostra salut, sinó també el nostre entorn. La nostra vocació és tractada amb humiliació», deia per la seva banda Grethsel Villarroel, resident de Pneumologia a l’Hospital del Mar.
És, precisament, una de les principals reivindicacions del col·lectiu: el final de les guàrdies 24 hores –una cosa que està en mans de Salut, asseguren, tot i que la consellera Pané encara no s’ha reunit amb ells, una cosa que li critiquen constantment–. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat contra les patronals sanitàries i els sindicats de l’àmbit de negociació, on entén que els metges estan infrarepresentats, ja que considera que firmen convenis col·lectius que ajuden «que la patronal esclavitzi els metges».
«Això és una guerra oberta, una guerra per la supervivència del sistema sanitari de Catalunya i una guerra que els metges i les metges guanyarem», ha assegurat. El conflicte, ha dit, «no es tancarà fins que no hi hagi una negociació directa i real amb l’Administració per millorar un dels pilars bàsics de l’Estat del benestar».
«Metge cansat, pacient maltractat»
Els manifestants, amb bates blanques i uniforme de feina, han exhibit cartells amb missatges com «Metge cansat, pacient maltractat» i «Sanitat pública i de qualitat». Des de la capçalera de la manifestació han cridat «Pané, pa’ná», referint-se a la valoració que fan de la gestió de la consellera de Salut, Olga Pané, i fins i tot han demanat la seva «dimissió».
Des de l’Hospital del Mar, els metges van començar a caminar cap a les 11.30 i van pujar pel carrer de Marina. En alguns moments del recorregut van fer una breu segudai, a la seva arribada al parc de la Ciutadella, van esperar per rebre les desenes de milers de docents, una marea groga que va empassar la protesta de bates blanques i va cridar: «Illa, escolta, s’acosta una revolta» i «Per a escoles i hospitals, les despeses militars».
