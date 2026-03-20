Quan el criteri mèdic guia la salut: el model singular que impulsa assistència sanitària
En un moment de transformació del sistema sanitari, Assistència Sanitària reivindica un model basat en la cogestió entre metges i usuaris, la llibertat d’elecció i una medicina que posa les persones al centre
En un context en què l’accés a l’atenció sanitària s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la ciutadania, els models assistencials que aposten per la proximitat, la qualitat i la responsabilitat social guanyen protagonisme. En aquest escenari, Assistència Sanitària continua consolidant-se com una de les entitats de referència gràcies a una característica que la diferencia des dels seus orígens: és una asseguradora fundada, dirigida i gestionada per metges.
Aquest punt de partida marca la manera d’entendre la medicina i condiciona totes les decisions que es prenen dins de l’organització. Quan el criteri mèdic és l’eix central del model, la relació amb el pacient, l’organització dels serveis i la pràctica clínica es construeixen amb una mirada orientada a la qualitat assistencial i al respecte per la professió mèdica.
Com és el model d'Assistència Sanitària?
Amb set dècades de trajectòria, l’entitat ha desenvolupat un model propi que es basa en el cooperativisme sanitari. Això significa que metges i persones assegurades participen activament en el funcionament i l’orientació del projecte. En un sector sovint condicionat per grans corporacions o interessos financers, aquesta cogestió real permet mantenir una estructura sense intermediaris en què les decisions es prenen amb criteris mèdics i humans.
Un dels elements més valorats pels usuaris és la llibertat d’elecció de professional. Assistència Sanitària compta amb un quadre facultatiu de més de 5.000 metges que cobreixen totes les especialitats i treballen de manera coordinada per oferir una atenció integral al llarg de totes les etapes de la vida. Aquest enfocament facilita que cada pacient pugui triar el professional que prefereixi i construir una relació mèdica basada en la confiança i la continuïtat assistencial.
El model també posa un èmfasi especial en el respecte per la pràctica mèdica. Els professionals disposen de plena autonomia per exercir la seva professió i reben una remuneració justa per acte mèdic, un element que contribueix a reforçar la qualitat del servei. No és casualitat que, segons les enquestes del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Assistència Sanitària sigui l’entitat més ben valorada pels metges durant deu anys consecutius.
Aquesta filosofia es completa amb un conjunt de serveis assistencials exclusius que reforcen l’atenció al pacient. Entre ells destaca l’Hospital de Barcelona, centre de referència del model cooperatiu, així com iniciatives com el Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD), que permet atendre urgències no vitals al domicili, o les noves eines de videoconsulta que faciliten l’accés a l’assessorament mèdic sense desplaçaments innecessaris.
La visió de l’entitat també incorpora una clara dimensió social. El model aposta per la solidaritat intergeneracional, l’acompanyament de les persones quan més ho necessiten i la continuïtat assistencial amb una gestió responsable que evita penalitzar les persones assegurades per l’ús dels serveis.
En un moment en què el sistema sanitari afronta reptes complexos, l’experiència d’Assistència Sanitària mostra que una altra manera d’organitzar l’atenció mèdica és possible: una medicina basada en la confiança, la responsabilitat professional i la centralitat de les persones. Un model que, després de setanta anys, continua evolucionant per donar resposta a les necessitats de salut de la societat actual.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”