Disruptors endocrins: un risc invisible que impacte en la salut
El repte emergent que suposen aquestes substàncies químiques a la salut pública i que es troben en objectes quotidians
Què són els disruptors endocrins?
Els disruptors endocrins són substàncies químiques capaces d’alterar el sistema hormonal. Aquest sistema regula funcions essencials com el metabolisme, el creixement i la reproducció. Per tant, qualsevol interferència pot tenir conseqüències rellevants.
Com actuen en l’organisme
En primer lloc, cal entendre com actuen aquestes substàncies. D’una banda, poden imitar hormones naturals i generar respostes inadequades. D’altra banda, poden bloquejar receptors hormonals i impedir la seva funció. A més, també poden modificar la producció i eliminació hormonal.
Aquesta complexitat explica, en gran part, la dificultat d’estudiar-ne els efectes. De fet, no sempre segueixen una relació lineal entre dosi i resposta. Així doncs, dosis baixes poden provocar efectes significatius en determinats contextos.
On es troben i com ens hi exposem
Pel que fa a la presència, els disruptors endocrins es troben en molts objectes quotidians. Per exemple, apareixen en plàstics, cosmètics, productes de neteja i envasos alimentaris. També poden estar presents en pesticides i en la pols domèstica.
En conseqüència, l’exposició és constant i es produeix per diverses vies. Principalment, es dona a través de l’alimentació, la respiració i el contacte cutani. Per aquest motiu, pràcticament tota la població està exposada en major o menor grau.
Impacte en la salut
Des d’un punt de vista clínic, els efectes poden afectar múltiples sistemes. En l’àmbit reproductiu, s’associen amb infertilitat i alteracions hormonals. A més, també s’han relacionat amb obesitat, diabetis i disfuncions tiroïdals.
Igualment, hi ha evidència sobre el seu impacte en el desenvolupament neurològic. En particular, l’exposició durant la gestació pot afectar el desenvolupament del cervell. Per tant, els fetus i els infants són especialment vulnerables.
D’altra banda, cal destacar el possible vincle amb alguns càncers hormonodependents. Tot i això, la recerca continua en evolució i encara hi ha incerteses. Malgrat això, el consens científic recomana aplicar el principi de precaució.
Com reduir l’exposició
Per reduir l’exposició, es poden adoptar mesures senzilles però efectives. Per exemple, és recomanable evitar escalfar aliments en recipients de plàstic. A més, convé prioritzar envasos de vidre o acer inoxidable.
Així mateix, és aconsellable reduir el consum de productes ultraprocessats. També és útil revisar l’etiquetatge dels cosmètics i evitar substàncies com parabens o ftalats. Finalment, una bona ventilació de la llar ajuda a disminuir contaminants.
En conclusió, els disruptors endocrins constitueixen un repte emergent en salut pública. Tot i la seva invisibilitat, el seu impacte pot ser significatiu a llarg termini. Per això, la prevenció i la informació són eines fonamentals.
A Mutuacat treballem per cuidar la vostra salut des d’una perspectiva integral i preventiva. La nostra assegurança de salut us ofereix accés àgil a especialistes, proves diagnòstiques i seguiment personalitzat. A més, apostem per una medicina basada en valors, proximitat i transparència.
