L'esmorzar infantil més convenient
L'esmorzar és una dels tres menjars principals del dia. Amb ell, iniciem la jornada i, per tant, hem d'assegurar-nos energia per a afrontar-la
Si ens centrem en la infància, tal com assenyala Tania Rovira, nutricionista infantil de Clínica Corachan, “no és obligatori que els nens surtin de casa havent ingerit alguna cosa, i dependrà de les necessitats individuals de cada cas. Hi ha nens que s'aixequen amb apetit i altres que no. L'important és que el total del dia sigui equilibrat”. I puntualitza que, “si el nen o la nena s'aixeca sense fam, no cal forçar-li a menjar. És fonamental respectar els seus senyals individuals d'apetit i sacietat, perquè així desenvolupen una relació saludable i confiada amb el menjar i aprèn a autoregular-se”.
Per tant, el més recomanable és no obligar a menjar ni insistir, en cas que arribi amb massa fam a l'hora de l'esmorzar de mitg matí o que no rendeixi durant les primeres hores, serà necessari oferir una cosa lleugera si li ve de gust, com a fruita, llet o iogurt, entre altres.
“Encara que no existeix un esmorzar ideal únic, si podem basar-nos en un patró, aquest esmorzar ha de portar hidrats de carboni integrals o poc processaments, proteïnes d'alta qualitat, greixos saludables, que sigui un desdejuni ric en fibra, vitamines i minerals. Hem d'assegurar que el desdejuni sigui equilibrat, variat i basat en aliments reals”, puntualitza l'especialista en nutrició de Clínica Corachan.
La traducció d'això en aliments o tipus d'aliments es resumeix amb la ingesta de:
- Cereals integrals: pa integral, civada, flocs sense sucre, coques 100% cereals.
- Proteïnes saludables: lactis naturals sense sucre, formatge fresc, ous, llegums en format hummus.
- Greixos saludables: oli d'oliva verge extra, alvocat, fruita seca crua o torrada i sense sal o baixos en sal
- Fruita fresca sencera.
I, com a exemple d'algunes bones combinacions per al desdejuni, Tania Rovira suggereix:
- Porrige de civada amb iogurt natural, civada, fruita i nous (textura segons edat i maduresa).
- Torrada integral amb oli d'oliva verge extra o alvocat, tomàquet, ou regirat i, per a acompanyar, fruita.
- Got de llet, entrepà amb pa de blat negre i hummus, per a acompanyar, fruita i un grapat petit de fruita seca.
Però, podríem alternar algun matí, el cap de setmana, per exemple, amb xocolata amb xurros o croissant amb Nocilla? L'especialista precisa que "sí que es pot, encara que de manera ocasional, i és important transmetre-ho d'una forma que afavoreixi una relació sana amb el menjar des de la infància".
Recomana “evitar demonitzar aquests aliments presentant-los amb càrrega moral com “això és dolent”, “això engreixa”, “això no hauries de menjar-ho”, “això està prohibit”, ja que l'única cosa que aconseguirem és mala relació amb el menjar. El recomanable és presentar-los com a aliments ocasionals”.
Els sucs, no obstant això, indica Tania Rovira, “no són recomanables, ja que tenen un excés de sucre lliure, encara que el suc sigui acabat d'esprémer. En esprémer, alliberem el sucre i llevem tota la fibra present en la fruita sencera, aquesta és la que ens evitarà els pics de glucosa en sang”. Encara que també indica que no passa res si, ocasionalment, es pren un suc, però no com a hàbit.
Quant a la dosi recomanada de fruita seca, afirma: “jo sempre uso la mà del nen o nena com a mesura casolana, que serà un grapat amb la mà tancada. Més o menys serà entre 10 i 15 g (un puñadito petit) per a nens petits, de 15 a 20 grams a partir d'edat escolar, i entre 20 i 30 grams, en el cas d'adolescents”.
Però una cosa summament important que afegeix l'especialista és que “hem de tenir en compte que només se'ls donarà enters si la maduresa i la seguretat ho permeten: abans dels 5 anys han de donar-se molts, en crema 100% o triturats per risc d'ennuegada”.
Les recomanacions d'aquesta mena d'esmorzar no tenen límit d'edat, són recomanacions d'alimentació saludable, l'única cosa que s'ha d'anar adaptant són les quantitats en funció de l'edat, apetit i activitat física.
Si que ha de ser diferent l'esmorzar dels nens que practiquen esport, respecte als qui no el fan. Sobre això, l'especialista de Clínica Corachan indica que “l'estructura el desdejuni serà la mateixa, i el que variarem serà les quantitats i, a vegades, la distribució d'aliments, en funció dels horaris i del tipus d'entreno. Els nens/as esportistes poden necessitar més energia, abans i després de l'entrenament”.
És a dir, l'esmorzar dels nens i nenes que practiquen esport no canvia quant a tipus d'aliments respecte al dels qui no ho fan. La diferència està en com es distribueix el menjar al llarg del matí i en les quantitats.
En funció de l'horari i la intensitat de l'entrenament, pot ser útil ajustar quan i quant mengen: per exemple, fer un esmorzar més lleuger abans d'entrenar i completar després, o augmentar una mica la quantitat total per a cobrir la major despesa energètica. Els joves esportistes poden necessitar més energia abans i després de l'exercici, però sempre a partir dels mateixos aliments saludables.
