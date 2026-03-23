Experts coincideixen: "Els lactis de cabra serveixen per a millorar molèsties digestives"
La seva composició, amb glòbuls de greix més petits i una estructura proteica distinta a la de la llet de vaca, ajuda a explicar per què moltes persones la noten més lleugera en digerir-la
J.A. Giménez
La llet de cabra s'ha anat obrint pas més enllà dels lineals especialitzats i dels formatges tradicionals. Part d'aquest interès té a veure amb una idea que es repeteix cada vegada més: hi ha persones que la toleren millor i la senten menys pesada que la llet de vaca. No és una moda sense base. Diverses revisions científiques apunten al fet que el seu greix s'organitza en glòbuls més petits i que les seves proteïnes formen una quallada més tova en l'estómac, dos trets que afavoreixen una digestió més ràpida i una sensació de major lleugeresa per a algunes persones.
Aquí està una de les seves grans virtuts digestives. La llet de cabra no deixa de ser un lacti, però el seu perfil no és idèntic al de la de vaca. Alguns treballs destaquen que conté menys alfa-s1-caseïna, una fracció proteica molt present en la llet de vaca, i una proporció distinta d'altres proteïnes sèriques. En la pràctica, això ajuda a explicar per què hi ha consumidors que la descriuen com més fàcil de digerir, especialment quan senten pesadesa o malestar amb altres lactis.
A aquesta percepció se suma el component nutricional. Com altres lactis, la llet de cabra aporta proteïnes de qualitat, calci i altres minerals, a més de formar part del grup d'aliments que les guies sanitàries consideren útils dins d'una dieta equilibrada. La diferència és que, si és el cas, aquesta base nutritiva es combina amb una imatge de producte més "amable" per a l'aparell digestiu, alguna cosa que ha reforçat el seu atractiu entre els qui busquen alternatives sense sortir del món lacti.
Això sí, convé no exagerar ni convertir-la en una solució universal. Que algunes persones la digereixin millor no significa que serveixi per a tothom. La llet de cabra continua contenint lactosa i, encara que unes certes fonts assenyalen que pot tenir una mica menys que la de vaca, la diferència no sempre basta per a qui té una intolerància clara. A més, en cas d'al·lèrgia a la proteïna de la llet de vaca, les autoritats i guies clíniques adverteixen que la de cabra tampoc sol ser una alternativa segura, perquè les seves proteïnes són molt semblants i existeix reactivitat creuada.
On millor s'entén la seva estirada és en el terreny de les molèsties lleus i quotidianes. Per a qui nota uns certs lactis pesats però no té una al·lèrgia diagnosticada, la llet de cabra pot resultar una opció interessant precisament per aquesta combinació de valor nutricional i digestió potencialment més còmoda. No fa miracles, no cura problemes digestius per si sola i no substitueix el consell mèdic quan hi ha símptomes persistents, però sí que té una lògica darrere de la seva bona fama.
L'explicació és bastant simple: la llet de cabra agrada a molts perquè continua oferint el que es busca en un lacti —proteïna, calci, versatilitat—, però amb una composició que, en determinades persones, pot sentir-se menys agressiva en digerir-se. I aquesta mescla de nutrició i tolerància percebuda és, probablement, la raó per la qual cada vegada es parla més d'ella.
