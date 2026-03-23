El 9 d’abril
Sanitat cita les comunitats a un Consell Interterritorial extraordinari per abordar la vaga de metges
Madrid xifra en 10 milions d’euros l’impacte de la vaga a la regió amb l’anul·lació d’unes 135.000 consultes, 6.500 cirurgies i 13.600 proves diagnòstiques
La vaga de metges a Espanya deixa milers de consultes i operacions suspeses
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat ha convocat les comunitats autònomes a un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) extraordinari el pròxim 9 d’abril, per tractar la vaga de metges. L’aturada, convocada en rebuig de la reforma de l’Estatut Marc, ha obligat a suspendre milers de consultes a tot Espanya després de dues jornades setmanals de vaga, al febrer i una altra al març. Comunitats com Extremadura, Madrid o Andalusia han demanat formalment a Sanitat que l’assumpte s’abordi en un CISNS anterior, que se celebra aquest divendres 27 de març, però finalment es tractarà, de manera monogràfica, passada la Setmana Santa.
Alguns consellers havien sol·licitat al Ministeri que ja en aquest pròxim ple ordinari del CISNS –en el qual, entre altres qüestions s’informarà de l’avantprojecte de llei de pacients i la de gestió pública del Sistema Nacional de Salut–, s’inclogués un punt sobre l’aturada dels facultatius i com està afectant al sistema sanitari. Així ho va sol·licitar la consellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid,Fátima Matute, que ha xifrat en 10 milions d’euros l’impacte de la vaga intermitent a la regió amb l’anul·lació d’unes 135.000 consultes, 6.500 cirurgies i 13.600 proves diagnòstiques. Això, ha advertit, repercutirà en més pressió assistencial per als professionals sanitaris i en més llistes d’espera.
Buscar fórmules
El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, també ha reclamat aquest dilluns a la ministra de Sanitat, Mónica García, que faci «un esforç» que propiciï una negociació i eviti la successió de jornades de vaga. Moreno ha demanat a García que «busqui fórmules que evitin aquests problemes» i la seva repercussió en l’atenció sanitària als pacients.
Des d’aquesta comunitat, el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències, Antonio Sanz, ha remès una carta a la ministra de Sanitat en la qual, a més de demanar també que s’abordi la qüestió aquest divendres, ha assenyalat que l’última convocatòria de vaga va suposar la suspensió de més de 256.000 cites, de les quals més de 150.000 eren d’atenció primària. A més, s’han cancel·lat 83.000 consultes externes, 17.000 proves diagnòstiques i 4.400 operacions.
A Extremadura, s’ha quantificat aquest impacte en el mes de març en 48.713 consultes anul·lades i 602 intervencions quirúrgiques suspeses. D’altra banda, les dades acumulades dels dies i setmanes de vaga convocades al desembre, febrer i març han deixat un impacte assistencial de 159.293 consultes anul·lades i 1.618 operacions suspeses en total.
Impacte notable
La segona setmana de vagade metges a Espanya es va tancar divendres sense traces d’acord entre Sanitat i els sindicats convocants. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) assenyalava aquell dia que els percentatges estimats de seguiment s’han mantingut entorn del 80% en hospitals i el 50% en atenció primària com a mitjana de les diferents comunitats autònomes, xifres que rebaixen les comunitats.
El sindicat ha admès, també, el «notable» impacte de l’aturada en l’atenció, amb milers de consultes o proves ajornades i, lluny d’acostar postures, adverteix Sanitat que el conflicte es mantindrà mentre no s’atenguin les seves reivindicacions. El Comitè de Vaga ha demanat en diferents ocasions una reunió amb Sanitat per «no haver d’arribar» a la següent aturada, que s’ha convocat la setmana del 27 al 30 d’abril.
