Els experts alerten que els casos de tuberculosi a Espanya s'han incrementat un 8,3%
La taxa de pacients és superior entre la població menor de 15 anys i en les persones nascudes en un altre país
EFE / Regió7
La tuberculosi, la principal causa de mort per malaltia infecciosa al món, ha registrat un descens global del 2%. Tot i això, quan mirem les dades europees, aquest percentatge canvia experimentant un augment de casos, i, en el cas de l'Estat espanyol, obté un repunt del 8,3%. Per aquesta raó, els experts proposen pensar bé les estratègies per a controlar la patologia.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Tuberculosi (24 de març), la Societat Espanyola d'Epidemiologia i la Fundació Unitat de Recerca en Tuberculosi de Barcelona (fuiTB) han advertit que no s'estan aconseguint els objectius marcats per l'Organització Mundial de Salut (OMS).
El Ministeri de Sanitat subratlla que el descens mundial del 2% no ha estat homogeni. De fet, a Europa s'ha viscut una «reactivació de la transmissió». Pel que fa a Espanya, les dades de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) i l'informe de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica indiquen que el 2024 es van notificar 4.270 casos autòctons de tuberculosi. Aquestes dades suposen un 8,3% més que a l'any previ, amb una taxa de 8,8 casos per cada 100.000 habitants.
Els homes van representar el 64,4% del total, i la meitat va correspondre a persones nascudes fora d'Espanya. Amb tot, si es compara aquesta involució amb les dades del 2015, la taxa de notificació s'ha reduït un 17%. El que preocupa els analistes i les autoritats és que des de 2021 hi ha una tendència ascendent.
L'Informe Mundial de l'OMS sobre la Tuberculosi del 2025 mostra que si bé la incidència de la malaltia ha disminuït un 2% (10,7 milions) i les víctimes també s'han reduït en un 3% (1,23 milions), aquesta malaltia contínua sent la principal causa de mort infecciosa en el món. En diverses regions del planeta, el percentatge d'afectats ha anat creixent després de la pandèmia del coronavirus.
L'increment en la taxa de notificació a Espanya va ser superior en la població menor de 15 anys i en persones nascudes en un altre país. Això posa de manifest, segons Sanitat, que el maneig de la tuberculosi «es fa més complex a causa del canvi dels patrons de vulnerabilitat i a la dificultat de seguiment», com passa en altres països de context epidemiològic similar.
El ministeri que lidera Mónica García subratlla que la malaltia requereix un enfocament intersectorial, que integri els diferents agents implicats en el seu control.
Els especialistes de la SEE i la fuiTB recorden que l'increment de la incidència de la tuberculosi a l'Estat «impossibilita» aconseguir l'objectiu de disminuir la incidència en el 50% entre el 2015 i el 2030.
Assenyalen igualment que la tuberculosi és una malaltia transmissible, però «que es pot prevenir i curar», raó per la qual, agreguen, «ha d'ocupar un lloc prioritari en l'agenda de les polítiques sanitàries i socials".
Per això, advoquen per millorar la prevenció, tenint en compte les desigualtats socials i «la complexitat social creixent». També insten a incloure els estudis de contactes, la detecció precoç en grups vulnerables i els programes de compliment del tractament, a més d'una estreta col·laboració amb els serveis socials.
