ENTREVISTA | Elena Vers Tècnica esportiva especialitzada en rehabilitació oncològica
“És important continuar fent exercici en procès preoperatori, tractament o fase d’estabilització”
La propietària d’Elena Vers Estudi Pilates, explica la necessitat de fer esport per a pacients amb càncer o esclerosi múltiple
La manresana Elena Vers, tècnica esportiva, va crear un programa per a pacients d’oncologia arran de la pandèmia de la Covid-19. La finalitat d’aquest és que tota aquella persona que estigui en procés preoperatori, tractament o fase d’estabilització; pugui trobar una continuïtat en el moviment físic i en conseqüència una millora en el seu estat d’ànim i salut.
L’Elena la pots trobar en els estudis Om Shanti, Elena Vers estudi pilates i al gimnàs Vela de Manresa. Disposa d’un equip de deu tècnics en total i quatre són els que s’encarreguen de les classes a pacients d’oncologia.
Quina formació específica té?
Quan tenia sis anys vaig començar a fer gimnàstica esportiva i des de llavors sempre he estat vinculada amb l’esport. Pel que fa als estudis, vaig fer administrativa, però després em vaig començar a formar en l’activitat esportiva. Totes les titulacions que tinc avui dia són des de la Federació espanyola d’Aeròbic. També estic formada en teràpies alternatives com quiromassatge.
Com va començar a ajudar a pacients d’oncologia?
Tot va començar amb la caminada a la Catalunya central, que fan els mossos d’esquadra, anomenada Fem camí al teu costat. Aquesta es fa anualment i el seu objectiu és recaptar fons per a la investigació i recerca contra el càncer. A parir d’aquí la fundació Althaia de Manresa va crear un programa per a pacients oncològics on surten a caminar en grup uns dies concrets. Però es van adonar que quan aquest acabava no hi havia una continuïtat i aleshores va ser quan la fundació Althaia va contactar amb mi l’any 2018 i jo vaig passar a portar aquestes caminades dues vegades al mes durant una hora i mitja.
I com va iniciar el seu programa personal?
Arran de la pandèmia de la covid el 2020. En veure que estàvem tancats a casa i que alguna cosa s’havia de fer per continuar amb l’activitat física, els vaig proposar de fer-ho en videotrucada. Llavors ens veiem dos dies a la setmana. El simple fet de veure’ns i moure’ns junts era molt important. Quan la pandèmia va acabar, em semblava que aquesta constància amb l’esport es perdia. Va ser aleshores quan vaig crear jo també un programa per a pacients d’oncologia que consistia en classes de pilates, ioga, treball de força… Tot per no perdre l’hàbit de fer exercici.
Com adapta les classes?
En grups petits d’unes 8 persones. D’aquesta manera ens permet adaptar-ho a les necessitats de cadascú. Ho individualitzem molt, ja que tot depèn molt de la persona si està en tractament o ja ha passat la malaltia. En una mateixa classe podem tenir persones amb càncer de mama, còlon, esclerosi múltiple…
Aleshores, quan algú té mobilitat reduïda com ho feu?
Amb un punt de suport. Si té mobilitat a la mà la reforçarem intentant recuperar una mica de força muscular. No fem que arribin al cansament, però sí que a poc a poc puguin ser més autònoms. A més per la part anímica i social, va molt bé venir a fer les classes.
Què fa si algú no pot amb la classe?
Durant les classes jo sempre estic pendent de com estan, de les seves cares, si estan més vermellets, tempo de respiració… Són classes on tu vas controlant molt el ritme. Si algú es comença a trobar malament fas que seguin un moment, respirem i bevem més aigua. Al final una persona et transmet molt quan tu estàs fent la classe.
Què creu que és el més important d’aquestes classes?
Fer una comunitat. Tothom necessita tenir una comunitat, trobar altres persones que parlin el teu mateix argot i idioma. Nosaltres al final no hi som en la seva pell. A vegades és millor parlar amb algú que està passant el mateix que tu, que t'entén des d'un altre nivell.
Què li diria a un pacient d’oncologia que li fa por començar de nou a fer activitat física?
Què han de deixar acompanyar-se. Les pors ens paren a tots, però el fet de deixar-te acompanyar i ajudar, fa que la millora sigui més sorprenent que el que t’esperes. Estiguis en el moment en el qual estiguis l’esport t’acompanyarà, milloraràs la salut i el somriure et farà tirar endavant. Què la por no et pari.
