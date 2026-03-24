La migranya hormonal en la dona, ingradiagnosticada i infratractada
L'enquesta de l'Aliança Europea contra la Migranya i el mal de cap revela que el patró hormonal en la migranya és comú
Berta Pinillos (EFE)
Els maldecaps durant la menstruació són més intensos, duradors i difícils de tractar. No obstant això, és estrany que a les dones que els pateixen se'ls ofereixi algun tractament individualitzat. Una enquesta europea revela l'infradiagnòstic i infratractament de la migranya hormonal en la dona.
Es tracta de l'enquesta "Migranya en la dona. El patró hormonal invisible" que ha realitzat l'Aliança Europea contra la Migranya i el mal de cap (EMHA) a 5.410 dones de 13 països europeus, inclosa Espanya, amb 486 respostes.
Un patró hormonal comú
El treball revela que el patró hormonal en la migranya és comú. Malgrat això, ni s'explora ni s'integra en l'atenció sanitària.
La migranya, recorda la EMHA, és una malaltia neurològica "amb un patró freqüent, invisible i discapacitant", que es caracteritza per atacs de mal de cap "intens i pulsatiu d'intensitat moderada a greu". Afecta al 18% de les dones.
Segons l'enquesta, dues de cada tres dones assenyalen un possible patró entre els atacs de migranya i el seu cicle menstrual. A més, el 90% assegura que els maldecaps durant la regla són més intensos, duradors i més difícils de tractar que quan no estan en aquest període.
Malgrat això, el 68% de les dones afirma que mai se li ha ofert tractament individualitzat en relació amb la migranya que presenta un patró hormonal.
Les dades mostren que el 66% associa les seves convulsions amb la menstruació i el solo el 59% ha parlat alguna vegada amb un professional sanitari sobre els desencadenants hormonals.
En el cas d'Espanya, el 24% de les dones indica que malgrat patir migranya, no l'ha traslladat al metge i el 70% s'automedica.
Una realitat subestimada
Per a la directora executiva de l'EMHA, Elena Ruiz de la Torre, els resultats mostren "una realitat que s'ha subestimat durant anys: la migranya, especialment l'hormonal en la dona, sofreix una trivialització que agreuja la seva invisibilitat i dificulta reconèixer-la clínica i institucionalment".
Altres dades de l'enquesta indiquen que el 42% de les dones amb resultats positius en el cribratge mai ha rebut un diagnòstic formal.
Això suggereix, segons la EMHA, que els factors hormonals "continuen sent en gran manera ignorats tant política com en la pràctica clínica, malgrat l'impacte demostrat en la intensitat, durada i freqüència dels atacs".
La cap del departament de neurologia de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i directora del Centre de Cervell Adaptatiu per a la Migranya a Barcelona, Patrícia Pou-Rosich, considera que l'enquesta evidencia la necessitat de «tancar la bretxa diagnòstica i avançar cap a protocols de tractament individualitzats, adaptats a les necessitats de les dones al llarg de tota la seva vida».
Així mateix, advoca per una major recerca sobre l'impacte de les hormones en el cos de la dona al llarg de la vida, amb la finalitat de desenvolupar "millors eines terapèutiques i ajudar a les dones".
"Només així serà possible reduir la càrrega de la migranya i avançar cap a una atenció més equitativa", assevera la neuròloga.
Reconèixer, diagnosticar, tractar
Amb tot això, l'EMHA demana el reconeixement formal de la migranya com un problema de salut "que afecta de manera desproporcionada" a les dones, amb la finalitat d'impulsar la seva inclusió en l'Estratègia Europea de Salut Neurològica 2025 i millorar l'atenció sanitària en aquest sentit.
L'Aliança ha presentat l'enquesta en el Parlament Europeu on ha fet una crida a l'acció enfront d'aquesta malaltia: "Reconèixer, diagnosticar, tractar".
