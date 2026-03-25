Ingressat a Vall d'Hebron
La mare del nadó de sis setmanes víctima d'abusos és infermera, segons la consellera Pané
El nen "sobreviurà", però arrossegarà "seqüeles", segons la titular del departament de Salut
El Periódico
El nadó de sis setmanes que va ser víctima d'abusos dels seus pares continua ingressat a l’UCI neonatal de l’Hospital Vall d'Hebron i el pronòstic és que sobrevisqui, però segurament amb seqüeles derivades dels maltractaments, ha informat la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Pané ha donat detalls aquest dimecres de l’estat del nadó que va ser víctima d'abusos físics i sexuals dels seus progenitors, un home de 42 anys i una dona de 43, tots dos detinguts i empresonats amb acusacions de lesions molt greus, agressió sexual i maltractament habitual al seu fill.
"És a l’UCI de nounats, té sis setmanes... Sobreviurà, però amb seqüeles derivades dels maltractaments", ha dit Pané, que ha admès que és un cas "tristíssim i inimaginable". La consellera ha admès que no va donar "crèdit" quan va saber a més que la mare és infermera.
Pel que fa a la resposta de l’Administració, Pané ha defensat que "el sistema ha funcionat", perquè els metges que van atendre el nadó van detectar el maltractament, van informar els Mossos d'Esquadra i els pares van ser detinguts i empresonats.
El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPiA) de la Generalitat.
