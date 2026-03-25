Ibudilast, així és el fàrmac que ja està aprovat per a l’asma i que podria frenar la metàstasi cerebral
Un grup del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques descobreix un mecanisme pel qual cèl·lules tumorals alteren el cervell per aconseguir establir-s’hi i disseminar el càncer
També demostren que hi ha un fàrmac que impedeix aquest procés i que ja està aprovat per a altres indicacions, com l’asma, al Japó
Manuel Vicente, investigador: «Urgeix trobar teràpies específiques per a la metàstasi cerebral»
Nieves Salinas
L’equip de Metàstasi Cerebral del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), que lidera Manuel Valiente, ha descobert un mecanisme pel qual el tumor «segresta» cèl·lules defensives per utilitzar-les al seu favor. També ha demostrat que hi ha un fàrmac, ibudilast, que impedeix aquest procés, i que ja està aprovat per a altres indicacions, com l’asma, en països com el Japó. La troballa s’ha publicat a la revista ‘Cancer Research’, amb Laura Álvaro-Espinosa com a primera autora.
En gairebé la tercera part dels pacients de càncer el tumor arriba al cervell i fa metàstasi, explica el CNIO. Aquest procés s’ha considerat tradicionalment l’etapa final i sense opcions d’un càncer agressiu, fins al punt que els que hi arribaven eren exclosos dels assajos clínics pel seu mal pronòstic. En els últims anys, grups com el de Metàstasi Cerebral del CNIO han començat a obrir noves vies per tractar la malaltia.
Cèl·lules tumorals
L’equip dirigit per Manuel Valiente ha ampliat el focus de la recerca al que passa en l’entorn de la metàstasi cerebral. Els resultats d’aquest laboratori al llarg de l’última dècada permeten concloure que la metàstasi es desenvolupa quan les cèl·lules tumorals creen un entorn del seu gust, i per a això «han d’alterar el cervell elles mateixes», explica Valiente.
Quan les cèl·lules del tumor arriben al cervell la majoria són eliminades, ja que gairebé no tenen eines per créixer en aquest òrgan; només unes quantes compten amb les aptituds necessàries per reformar el cervell i adaptar-lo al seu gust. Les cèl·lules tumorals comencen a canviar el teixit, a activar vies moleculars que havien d’estar apagades i, en definitiva, a crear un ambient que només a elles els resulta acollidor.
Això els permet proliferar sense control i reproduir el tumor, descriuen els científics. El grup de Valiente ha revelat ja com es produeixen alguns d’aquests canvis moleculars, i assaja fàrmacs per bloquejar-los i impedir així aquesta reforma «il·legal» en el cervell
Assaig de fàrmacs
Ara han descobert un altre mecanisme que podria tenir valor en metàstasi cerebral de diversos tipus de tumors, i també en altres patologies que afecten el cervell sense ser tumorals. Es tracta, a més, d’un mecanisme per al qual hi ha un medicament que «penetra bé en el cervell i és ben tolerat».
La nova diana és una proteïna anomenada MIF, que, produïda per les cèl·lules tumorals al cervell, actuaria com una clau que mai s’utilitza en aquest òrgan. El nou estudi mostra que MIF s’uneix a una estructura molecular –anomenada CD74– que es troba a la superfície d’un tipus de cèl·lules –els macròfags i la microglia– encarregades d’avisar el sistema immunitari.
En condicions normals aquestes cèl·lules amb CD74 combatrien la metàstasi, al formar part del sistema immunitari; però amb la clau molecular MIF, les cèl·lules metastàtiques utilitzen CD74 per fer que treballin a favor del càncer. MIF reprograma a aquest tipus cel·lular per impulsar el creixement del tumor, assenyalen els investigadors.
Models animals
Buscant com evitar que MIF transformi els macròfags CD74, el grup del CNIO va trobar el fàrmac ibudilast, que se sap que actua bloquejant la unió de MIF amb CD74. Els seus resultats mostren que ibudilast frena la metàstasi cerebral, tant en models animals com en mostres fresques de pacients derivades de tumors primaris diferents. El CNIO explica a EL PERIÓDICO que és un fàrmac en assaig per a altres indicacions i aprovat per a l’asma en alguns països, com el Japó. L’objectiu és que s’assagi també per a la metàstasi cerebral.
Els autors remarquen, a més, una altra observació del seu estudi: el canvi de funció de les cèl·lules CD74 per l’acció de MIF també es detecta en malalties neurodegeneratives i neuroinflamatòries, com l’Alzheimer i l’esclerosi múltiple. El nou resultat podria ser rellevant també per a aquestes malalties, com ha sigut observat recentment en tumors primaris de cervell, com el glioblastoma.
Malalties degeneratives
Per Manuel Valiente, «la reprogramació per part de MIF pot ser una vulnerabilitat comuna en diverses malalties cerebrals, un mecanisme compartit que pot ser redirigit terapèuticament». La troballa del Grup de Metàstasi Cerebral indica que els canvis que passen en aquest òrgan ens poden donar pistes no només sobre la metàstasi, sinó també sobre altres malalties degeneratives i neuroinflamatòries.
Fins a un 30% dels pacients de càncer desenvolupen metàstasi cerebral, sobretot de tumors de mama, pulmó, pell i còlon/recte
Valiente recorda que trobar teràpies específiques per a la metàstasi cerebral és urgent, ja que es tracta d’«una necessitat clínica no coberta». Fins a un 30% dels pacients de càncer desenvolupen metàstasi cerebral, sobretot de tumors de mama, pulmó, pell i còlon/recte. Però no hi ha en aquest moment un tractament específic per a aquestes persones, més enllà de la cirurgia i la radioteràpia, remarca.
