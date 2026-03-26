Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Central reversible de la BaellsConcert de Rosalía a MilàEutanàsia de NoeliaViolació als Trullols de ManresaConcert de GossosCas de tètanusCafè de la Mort
instagramlinkedin

Longevitat

L’exconseller de Salut Manel Balcells liderarà un nou 'hub' per millorar l’autonomia de les persones grans

iBÉ, amb seu a Terrassa, analitzarà projectes assistencials per a la creixent longevitat per implantar-los al conjunt del sistema català

.

. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Beatriz Pérez

Barcelona

iBÉ és un 'hub' d’innovació creat aquest any per millorar l’autonomia de les persones grans. El teló de fons és l’envelliment poblacional i l’augment dels pacients crònics i fràgils. Està dirigit per Manel Balcells, que va ser conseller de Salut per ERC entre 2022 i 2024. iBÉ, amb seu a Terrassa —està vinculat a la Fundació Joan Costa Roma del Consorci Sanitari de Terrassa—, ha estat presentat aquest dijous a la Conselleria de Salut, a Barcelona.

"Aquest 'hub' actuarà de llavor per a la 'silver economy'", ha dit Balcells. Funcionarà com una mena de "filtre" de projectes destinats a cobrir les necessitats socials i sanitàries de la població i que després es podran incorporar al sistema. "Hem de fer les coses de manera diferent. No pot ser que la perspectiva de final de vida d’una persona sigui la residència. Ha de ser casa seva. Han de canviar moltes coses, entre elles, la gestió de la tecnologia, de l’atenció domiciliària, de la soledat no desitjada", ha defensat Balcells. "Aquest és un nou actor per abordar alguns dels grans reptes que tenim com a país: la longevitat i la cronicitat", ha reivindicat.

Tal com ha explicat l’actual consellera de Salut, Olga Pané, a Catalunya hi ha actualment 8.200.000 ciutadans amb targeta sanitària. "Creixem al ritme de 100.000 habitants més l’any [gràcies a la immigració]. Ens situarem en els nou milions el 2034 i s’estima que aquell any l’envelliment serà del 23%", ha il·lustrat Pané. "La gràcia d’instruments com aquest 'hub' és que aterren en la vida real eines que ja estan inventades. La població és diferent en un lloc que en un altre, per això no es poden implantar a tots els llocs de la mateixa manera", ha afegit Pané.

Així, el punt de partida d’aquest 'hub' és la longevitat, la baixa natalitat i els canvis socials, que estan transformant la societat. Això es tradueix en situacions concretes, com persones grans que volen continuar vivint a casa seva, persones dependents i persones amb malalties cròniques que necessiten un seguiment millor. "Aquest és el repte social més important de tots els que tenim", ha dit Pané.

Més "autonomia personal"

iBÉ uneix, així, actors i iniciatives que treballen en aquest àmbit. "Aquest 'hub' neix amb una idea central: el benestar depèn en gran part de la promoció de l’autonomia personal. És a dir, de la capacitat de les persones per decidir, organitzar la seva vida i mantenir activitats que els donen sentit, tant si tenen un any com si en tenen 80", ha defensat Balcells. Ha reconegut que "no totes les innovacions són útils ni tenen impacte real". "Per això una de les funcions principals és l’avaluació de projectes: veure quins programes milloren la qualitat de vida, quins redueixen la dependència i quins ajuden a prevenir la soledat no desitjada, així com descartar aquells que no aporten resultats clars", ha afegit.

A la pràctica, això es tradueix a impulsar eines digitals que permetin fer seguiment de pacients des de casa o solucions com la robòtica o els exoesquelets per mantenir la mobilitat i l’autonomia, projectes per detectar i reduir la soledat —com casals—. També activitats comunitàries des de l’atenció primària i serveis socials per fomentar l’activitat física o l’alimentació saludable.

Una altra de les àrees més rellevants d’aquest nou 'hub' és Silvercat, un ecosistema dedicat a l’envelliment saludable, inspirat en iniciatives internacionals com el Silver Valley de París, que promou un envelliment actiu, saludable i inclusiu.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents