Gestionar la salut mental a les organitzacions, per millorar-ne les prestacions
Els problemes de salut mental suposen un problema de magnituds alarmants per a les organitzacions i empreses
L’institut nacional de seguretat i salut en el treball (INSST), certifica en una conferència recent, que els problemes de salut mental suposen ja un problema de magnituds alarmants per a la nostra societat i molt particularment per a les organitzacions i empreses. En els darreres anys les baixes per causa emocional han crescut prop d’un 490%, els diagnòstics per estrès greu un altre 230% i els trastorns per ansietat s’han incrementat un 120%.
Aquestes xifres reflecteixen la pèrdua de milions de dies laborals a Espanya a causa de baixes per incapacitat derivades dels trastorns mentals. Això posa de manifest un greu problema de malestar creixent entre la població, agreujat per uns serveis mèdics clarament infradotats per fer front a aquestes patologies (AIREF). En aquest sentit, el Sistema Nacional de Salut presenta un dèficit estructural notable, amb només 6 psicòlegs per cada 100.000 habitants a Espanya i 17 per cada 100.000 a Catalunya.
Aquestes xifres tan elevades solen estar associades a constants i perllongades exposicions als riscos psicosocials per part dels treballadors, amb altes demandes de responsabilitats, absència de suport i inseguretats laborals fefaents, entre altres.
En ser conscients d’aquesta situació sociosanitària negativa, algunes organitzacions comencen a implementar programes de gestió dels riscos psicosocials prestant especial atenció al benestar psicològic dels seus treballadors. La finalitat és oferir assistència a l'hora de resoldre conflictes interns i reduir-ne l’absentisme estructural existent, per així incrementar-ne el benestar i rendiment.
Una opció són els Programes d’Assistència al Treballador (EAP en anglès). Aquests Consisteixen en un servei confidencial i gratuït que les organitzacions ofereixen als seus treballadors i familiars per ajudar-los a afrontar i resoldre problemes personals, emocionals i laborals; per millorar-ne el benestar, la conciliació familiar i el clima laboral.
Les iniciatives no només estan pensades per millorar la productivitat organitzativa en un mercat econòmic complex, sinó que també estan basades en la millora dels drets humans i en la inclusió social. Tot això, per garantir un entorn laboral més saludable que s’adapta a les necessitats de cada treballador. Això pot beneficiar, molt, la salut i el benestar de les persones.
Perquè propostes de millora com aquesta avancin adequadament, cal que hi hagi més psicòlegs en totes les àrees bàsiques de salut, però també que la seva incorporació sigui estructural al si de les organitzacions. És fonamental que afavoreixin la motivació i el desenvolupament personal dels treballadors, aportant un valor diferencial que condueixi a una satisfacció més elevada dels equips de treball i, alhora, a millorar els resultats econòmics empresarials.
És per això que faig una proposta a potenciar iniciatives com els EAPs en les empreses del nostre país. A banda de contribuir a millorar els resultats de les organitzacions que ens paguen un sou, també afavoriran que els professionals i treballadors gaudeixin d’un millor benestar en el lloc on es passen més hores al dia.
