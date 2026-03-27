Quina és la "malaltia silenciosa" associada a la menopausa?
Dra. Mª Estíbaliz Quesada, Servei Dexeus Dona de la Clínica Sant Josep: "A partir dels 50, moltes dones pateixen osteoporosi, una patologia que es pot prevenir amb control mèdic i hàbits saludables"
A mesura que les dones s'apropen als 45 - 50 anys, i, especialment quan arriba la menopausa, el descens d'estrògens associat a la pèrdua de la menstruació comporta una disminució progressiva de la densitat mineral òssia. Aquesta pèrdua pot incrementar la fragilitat dels ossos, augmentar el risc de patir osteoporosi i afavorir el risc de caigudes amb fractures. Concretament, segons dades d'estudis europeus recents, una de cada dues dones són diagnosticades amb osteoporosi durant la menopausa, és a dir, entre un 40% i 50%.
Durant aquesta reducció d'estrògens que les dones experimenten durant la menopausa també hi apareixen altres símptomes més coneguts, com els fogots, la pèrdua de memòria o l'insomni. A diferència, però, d'altres patologies, la pèrdua de massa òssia que pot cursar una osteoporosi no sempre és evident i pot passar desapercebuda, tal com passa amb la hipertensió. Per aquest motiu, l’anomenem “malaltia silenciosa”, a causa que moltes dones desconeixen que la pateixen fins que tenen caigudes.
Una malaltia que pot passar desapercebuda
Un dels mites que genera aquesta malaltia és creure que tindràs mal d'esquena, però realment no és així. L'osteoporosi vol dir que l'os és porós i dèbil i dona risc de fractura, però no s’associa a dolor o malformació. En definitiva, pots estar fent la vida amb normalitat, però tenir una caiguda de poc impacte i patir una fractura vertebral o de maluc. Aleshores, patir una fractura òssia multiplica per dos el risc de tornar-se a fractura i patir una fractura vertebral multiplica per quatre que et pugui tornar a succeir.
Hi ha factors de risc que s’han de tenir en consideració a l'hora de comptar amb més probabilitats de patir osteoporosis, aquest són: La menopausa precoç, influències hereditàries o l’Índex de massa corporal (IMC) baix. També si prens alguns fàrmacs com corticoides, antidepressius, antiepilèptics o el consum de tabac i alcohol.
En general, a la premenopausa és quan acostuma a sortir aquest factor de risc. És important fer una valoració, i, per tant, demanar al nostre ginecòleg que et facin una prova específica: la densitometria.
La densitometria: una prova útil per valorar la densitat òssia
La Dra. M ª Estíbaliz Quesada, especialista en Ginecologia i Obstetrícia del servei Dexeus Dona de la Clínica Sant Josep, explica que “la densitometria és una prova radiològica no invasiva, indolora i que té una durada de 10 a 20 minuts”. La pacient s’estira a l’aparell i el resultat obtingut permet calcular la densitat òssia de la columna vertebral, articulacions lumbars i malucs i, per tant, diagnosticar osteoporosis o fases prèvies de la malaltia (osteopènia). També es valora, a través d’unes escales de mesuratge, el risc de patir fractures i si cal tractament mèdic, suplementació de calci o vitamina D o bé, un canvi en els estils d’hàbits en aquelles pacients que tenen factors genètics o no practiquen cap activitat física. Com argumenta la Dra. Quesada, “com més aviat podem obtenir dades, més d’hora podrem iniciar un canvi de dieta o un tractament que retardi l’aparició de l’osteoporosi”.
Tot i que la recomanació general és començar aquestes proves als 50 anys, cada cas és únic; algunes dones viuen una menopausa precoç o presenten signes d'osteopènia abans d'aquesta edat. El servei de Ginecologia i Obstetrícia de Dexeus Dona de la Clínica Sant Josep compta amb el servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge, que inclou totes les proves diagnòstiques en una sola visita.
Com comenta la Dra. Quesada, es pot incloure la densitometria “dins la Revisió Ginecològica Anual (RGA) o fer-la de forma independent mitjançant el model "one-stop clinic": un circuit únic que permet realitzar totes les proves (mamografia, ecografia, citologia i densitometria si calgués), obtenir els resultats i fer la visita mèdica en un sol dia.”
Què es pot fer per prevenir l'osteoporosi
Pel que fa a les dones amb menopausa precoç, tenen més possibilitats de tenir osteoporosi perquè la pèrdua de densitat mineral òssia comença abans. En aquests casos el que fan a Dexeus Dona és donar tractament hormonal perquè la baixada dels estrògens no es noti tant.
Però els consells per intentar prevenir-ho són els mateixos per a totes.
- És molt important portar un estil de vida saludable i una bona dieta.
- Exercici amb una mica d’impacte i també de força per reforçar la musculatura i que pugui protegir els ossos.
- En cas que fes falta, prendre algun suplement de calci o vitamina D, que és la que ajuda el calci a fixar-se en els ossos (Però sempre és millor abans consultar amb un expert).
- Important també deixar el tabac.
