Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena"
A moltes persones de les generacions joves, aquest concepte els resulta familiar. La modernitat, la globalització i l’impacte de la tecnologia han configurat una manera de viure marcada per la pressa. Vàrem començar amb el fast food i ara ja passem pel fast life. El consum de televisió i d’informació a la carta, les xarxes socials i una forta pressió social empenyen especialment les generacions més joves cap a ritmes de vida vertiginosos. Tot sembla dissenyat per anar de pressa: acumular experiències, viure intensament, encadenar estímuls, assolir objectius de manera immediata i evitar com sigui l’avorriment.
Aquest estil de vida suposa no parar mai, fer més i més coses i no quedar-se enrere en les constants novetats. Comparar-se amb els altres, competir, destacar i diferenciar-se es converteix gairebé en una obligació. Vivim instal·lats en el «ho vull ara i ho tinc ara», en una cultura de la impaciència i del consum compulsiu de continguts. Devorem sèries, vídeos, podcasts i informació a una velocitat accelerada, sovint incrementant el ritme de reproducció fins a 1,5 o 2. La multitasca és ja la norma: mirar una pantalla mentre se’n consulta una altra, escoltar música mentre es menja o revisar el mòbil en qualsevol moment del dia.
A primera vista, el fast life pot semblar sinònim de plenitud i felicitat, però sovint això és una il·lusió. El benestar que ofereix és fugaç i superficial. El cervell, sotmès a estímuls constants i intensos, s’hi acostuma ràpidament i necessita dosis cada vegada més altes per obtenir la mateixa sensació de satisfacció. Així, es crea una dependència dels pics de dopamina, una orientació permanent cap al següent estímul, cap al futur immediat, sense espai per al present.
Les conseqüències d’aquest ritme accelerat de vida són importants. D’una banda, la hiperactivació del sistema emocional pot acabar generant una mena d’anestèsia afectiva. De l’altra, la velocitat i la multitasca deterioren la capacitat d’atenció: costa concentrar-se, es perden matisos i disminueix la possibilitat de viure amb profunditat. La immediatesa també redueix la tolerància a la frustració, augmentant la irritabilitat, l’ansietat i la impaciència.
Així, tot i la sensació de viure més i amb més intensitat, sovint es viu menys conscientment. Falta temps per pensar, per sentir, per aturar-se i gaudir dels petits detalls. No és casual, doncs, que pràctiques com el mindfulness hagin guanyat tanta rellevància en els darrers anys.
Existeixen alternatives al fast life. Apostar per una vida més pausada, senzilla i serena. Prioritzar la calma, la connexió amb un mateix i amb els altres. Viure amb una mirada més positiva, generosa i respectuosa, també amb l’entorn. En definitiva, recuperar un ritme humà en un món que sembla fet per a màquines.
