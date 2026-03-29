Com prevenir els marejos en aixecar-se ràpid?
David Castellanos (EFE)
A molts ens ha passat alguna vegada que en aixecar-nos ràpid, després d'haver estat un llarg període de temps assegut o tombat, sentim un mareig incòmode que ens fa haver de parar un minut. Per què ens passa? Es deu a una adaptació lenta de l'organisme al canvi de pressió arterial, l'anomenada hipotensió ortostàtica o postural. Sanitas explica què és en un comunicat.
Després d'aixecar-nos ràpid, l'organisme ha d'ajustar a tota velocitat la tonicitat dels vasos sanguinis i la freqüència cardíaca per a assegurar un flux sanguini adequat al cervell.
La coordinadora d'Urgències de l'Hospital Universitari Sanitas Verge de la Mar, Susana Torres, explica al respecte: “Si aquest ajust triga més de l'esperat, apareix l'atordiment, la visió borrosa o la sensació de feblesa i, en alguns casos, l'esvaïment o desmai».
Arribat el cas, afegeix, «l'important és no quedar-se només amb el símptoma, ja que un episodi aïllat sol tenir explicació”.
Important vigilar la freqüència
Encara que la majoria d'aquests episodis de mareig no indiquen una causa greu, és important vigilar la freqüència, la durada i els símptomes associats.
També és aconsellable, diu Sanitas en la nota, identificar i considerar factors que poden desencadenar-los, com la deshidratació, la ingesta d'alcohol, la calor ambiental, períodes prolongats de dejuni o un repòs prolongat.
“Si es repeteix, convé valorar-ho per a descartar causes més greus que requereixen seguiment”, afegeix Torres.
A més, destaca que existeixen tractaments que poden contribuir a aquests marejos, pel fet que poden baixar la tensió o modificar l'equilibri de líquids. Per aquest motiu, sosté que en persones amb marejos persistents l'objectiu és descartar desencadenants i que l'origen no sigui cardiovascular, metabòlic o neurològic.
Consells per a evitar els marejos
En aquest sentit, els experts de Sanitas recomanen una sèrie d'hàbits per a reduir les possibilitats de sofrir un mareig en aixecar-se:
- Aixecar-se sense presses. En despertar-se, asseure's en la vora del llit amb els peus recolzats en el sòl. Romandre així durant uns 30 segons abans de posar-se dempeus. Si apareix, asseure's de nou immediatament i esperar abans d'intentar aixecar-se una altra vegada, però de forma més pausada.
- Beure aigua de manera regular. La falta de líquids en el cos pot ser una causa de mareig. Un indicador de deshidratació és l'orina de color molt fosc. Per a prevenir-ho, es recomana beure aigua al llarg del dia i, especialment, prendre un got en aixecar-se si és habitual experimentar marejos al matí.
- Moure les cames abans d'aixecar-se. Moure els turmells cap amunt i a baix 10 vegades i estrènyer-les panxells per uns segons, com si s'estigués empenyent el sòl. Aquestes accions ajuden a millorar la circulació sanguínia cap a la part superior del cos, la qual cosa contribueix a reduir la sensació de mareig.
- Precaució amb el que ho empitjora. Evitar la calor excessiva i moderar el consum d'alcohol. Es recomana no donar-se dutxes molt calentes i aixecar-se a poc a poc en sortir del bany.
- Revisar la medicació. Consultar a un especialista si els marejos s'inicien o empitjoren després de començar o modificar un tractament, o si es tornen més freqüents o intensos. És important revisar la medicació amb el metge, però mai suspendre sense consultar a l'especialista.
Com a conclusió, la doctora emfatitza la importància d'atendre els senyals del cos. Recomana mantenir una bona hidratació, evitar saltar-se menjades i assegurar un descans de qualitat.
A més, aconsella prestar especial atenció a la freqüència dels símptomes. Si s'estan prenent medicaments i es presenten desmais o caigudes, falta d'aire, dolor de pit, palpitacions, feblesa o dificultat per a parlar, és crucial buscar atenció mèdica a temps per a prevenir complicacions.
