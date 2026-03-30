Europa lidera una investigació pionera amb virus oncolítics davant el càncer d’ovari avançat
Es tracta d’una innovadora estratègia terapèutica basada en un tractament capaç d’atacar selectivament les cèl·lules tumorals i activar la resposta del sistema immunitari
L’estudi, en fase II s’ha obert al Cancer Center Clínica Universitat de Navarra (CCUN) i a l’Institut Català d’Oncologia (ICO)
Nieves Salinas
Amb més de 3.500 nous casos a l’any a Espanya, el càncer d’ovari és el vuitè més freqüent en dones, un dels més agressius i sol diagnosticar-se en fases avançades. Ara, un assaig clínic internacional estudiarà en dones amb càncer d’ovari avançat una innovadora estratègia terapèutica basada en virus oncolítics, un tractament capaç d’atacar selectivament les cèl·lules tumorals i activar la resposta del sistema immunitari. L’estudi, en fase II i finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea, s’ha obert al Cancer Center Clínica Universitat de Navarra (CCUN) i a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) que es troba dins del CCC-Campus Salut Bellvitge.
La investigació, denominada ‘OCTOPOD-IV’, avaluarà l’eficàcia d’un virus oncolític en un grup de vint pacients en què la malaltia ha deixat de respondre a l’abordatge estàndard basat en la quimioteràpia amb platí. Aquest virus està dissenyat per destruir les cèl·lules canceroses i els fibroblasts associats al tumor, uns components clau del microambient tumoral que afavoreixen el creixement del càncer i dificulten l’acció terapèutica.
«Un gran repte clínic»
El doctor Antonio González, director del CCUN i del Departament d’Oncologia Mèdica de la Clínica Universitat de Navarra, ha recordat que «el càncer d’ovari avançat continua sent un gran repte clínic, especialment quan es torna resistent als tractaments estandarditzats».
«Afortunadament, disposem de diverses alternatives d’assajos clínics amb noves molècules per a les pacients que es fan resistents a la quimioteràpia convencional. Participar en aquest assaig ens permetrà explorar una aproximació terapèutica molt innovadora en càncer d’ovari», ha detallat el doctor González, president, a més, del Grup Espanyol d’Investigació en Càncer Ginecològic (GEICO).
Aplicació clínica
La doctora Marta Gil, oncòloga especialitzada en tumors ginecològics i directora clínica de la Unitat de Fase I de l’ICO l’Hospitalet, ha afirmat que «la teràpia amb virus oncolítics constitueix una aproximació diferent als tractaments estàndard per al càncer d’ovari».
L’especialista explica que es tracta d’una estratègia molt prometedora, tot i que requereix un maneig avançat de les pacients, que s’ha de realitzar en centres de càncer amb experiència. El desenvolupament d’assajos basats en virus oncolítics, des de la investigació en laboratori fins a la seva aplicació clínica en pacients, s’ha consolidat també com un dels principals pilars d’innovació de l’Institut Català d’Oncologia.
L’assaig en marxa ara ha d’avaluar la seguretat, tolerabilitat i eficàcia del virus per a les pacients
El virus THEO-260 ha sigut desenvolupat per la companyia britànica Theolytics per actuar sobre tumors sòlids amb abundant estroma, una característica habitual en càncers avançats que dificulta la penetració dels tractaments i afavoreix la progressió tumoral. L’assaig en marxa ara n’ha d’avaluar la seguretat, tolerabilitat i eficàcia per a les pacients.
El CCUN i l’ICO són dos dels tres centres de càncer integrals acreditats a Espanya per l’Organització Europea d’Instituts de Càncer (OECI) i participen en aquest assaig clínic al costat de l’Institute of Cancer Research (Londres) i el Princess Margaret Hospital de Toronto (Canadà). Està previst que l’estudi s’ampliï a altres hospitals internacionals i a altres centres a Espanya i al Canadà.
