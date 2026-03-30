La preocupació pel consum de begudes energètiques en menors: "De tants anys i tantes llaunes, jo crec que ja m'he acostumat"
Cada vegada més, els joves les barregen amb begudes alcohòliques, per la qual cosa s'associa a l'oci nocturn
Clara Dalmau Merencio
El consum de les begudes energètiques no ha deixat d'augmentar des que es van posar a la venda, en els anys 1960, segons la Revista Sanitària de Recerca (RSI).
El que era un consum puntual, s'ha convertit en més que habitual. A la fi de 2024 i principis de 2025, es va registrar una tendència ascendent del consum d'aquest líquid amb alcohol, segons informa el Ministeri de Sanitat.
Consum en joves
Els grups de persones dels 15 als 34 anys són els principals clients d'aquestes begudes. És per això que, des de fa ja uns anys, aquest tipus de begudes s'han associat a l'oci nocturn i, fins i tot, al consum diari.
‘Equipo de Investigación’ va publicar el passat dia 13 un reportatge anomenat ‘Begudes energètiques: el preu del subidón’, que analitza l'auge del consum d'aquestes begudes, a Espanya, creades per a augmentar la resistència física, evitar el somni i estimular el metabolisme.
Fins a quatre llaunes al dia
El programa de Glòria Serra recull testimoniatges d'adolescents que consumeixen diverses llaunes al dia. És el cas, per exemple, d'un jove, de 15 anys, que va començar a beure aquest producte als 12 i que ara pot arribar a beure fins a quatre llaunes al dia.
L'adolescent ha assegurat que “de tants anys i tantes llaunes, jo crec que ja m'he acostumat”. A més, assenyala que també és una cosa habitual en el seu grup d'amics i que, fins i tot, alguns beuen més que ell.
Normalització del consum de begudes energètiques
Laura, la mare del jove, ha afirmat que no li sembla malament, ja que diu no tenir “molta informació sobre si perjudica o no”. La mare argumenta que si aquest producte “surt a consum, ja ha tingut un cert control de Sanitat”.
Les begudes energètiques es poden trobar en els supermercats pel preu d'un o dos euros, i es venen a tots els públics, fins i tot a menors.
La fàcil accessibilitat a aquest producte ha provocat una creixent preocupació de les autoritats i els experts en aquesta mena de productes.
Alt contingut en cafeïna
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) va publicar un Informe del Comitè Científic sobre els riscos associats al consum de begudes energètiques.
Les begudes energètiques contenen un alt nivell de cafeïna, 32 mg / 100 ml específicament. En l'etiquetatge d'aquestes llaunes s'ha d'informar d'aquest contingut, segons indica el Reglament 1169/2011 de la Unió Europea (UE).
Aquesta entitat obliga a incloure l'esment “elevat contingut de cafeïna: no recomanat per a nens ni dones embarassades o en període de lactància” en el camp visual de la beguda, a més d'haver d'expressar en mil·ligrams la quantitat que inclou.
Aquestes begudes no serveixen per a hidratar-se
Segons la Aesan, “un consum excessiu de cafeïna pot provocar efectes fisiològics no desitjats que van des de l'alteració i conciliació del somni, fins a efectes psicològics i alteració del comportament, així com trastorns cardiovasculars”.
A més, l'agència també alerta que “no han de combinar-se begudes energètiques amb begudes alcohòliques”. Assegura que “estudis recents demostren que el consum d'alcohol o en combinació amb begudes energètiques condueix a estats subjectius alterats que inclouen una disminució de la percepció d'intoxicació etílica”.
Finalment, també informa que les begudes energètiques no permeten la recuperació de metabòlits a l'hora de fer esport, com sí que ho fa l'aigua o algunes begudes isotòniques, que sí que estan dissenyades per a la ràpida rehidratació, en tenir una alta concentració de sals minerals.
