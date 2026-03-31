Càncer de còlon: el diagnòstic d'hora salva fins a nou de cada deu vides
Els experts insisteixen que el cribratge és una eina «fonamental» per a detectar el càncer de còlon, el més freqüent a Espanya, en fases inicials
EFE | Regió7
El 31 de març és el dia mundial del càncer de còlon. L'organització mundial de la salut (OMS) el defineix com a malaltia maligna que s'origina en l'intestí gros (o còlon) o en el recte. El càncer colorectal és el més freqüent a Espanya i el tercer tipus de càncer més freqüent en el món, posicionant-se d'aquesta manera com la segona causa de mort per càncer a escala mundial. Però, un diagnòstic d'hora salva fins al 90% dels pacients. Els experts insisteixen que el cribratge és una eina «fonamental» per a detectar aquest tipus de tumors en fases inicials.
Incidència i mortalitat
Per al 2026 s'esperen un total de 44.000 nous diagnòstics de càncer de colorectal: 30.000 de còlon i 14.000, de recte, assenyala la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD), que per a promoure la participació en els programes de cribratge per a la detecció precoç, ha llançat la campanya «Si prevens, guanyes vida».
Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Còlon la FEAD subratlla a més de la seva elevada incidència, és una causa «molt rellevant» de mortalitat. De fet, en 2024 van morir un total de 10.424 persones per aquesta malaltia.
Per sexes, en homes va ser el segon més mortal, només superat pel càncer de pulmó, mentre que en dones va ser el tercer, després dels de mama i pulmó.
El cribratge
No obstant això, la FEAD llança un missatge d'esperança i és que amb el diagnòstic primerenc del càncer colorectal la supervivència aconsegueix a nou de cada deu casos.
El programa de cribratge de càncer colorectal a Espanya, que està dirigit a dones i homes d'entre 50 i 70 anys, té com a objectiu detectar-ho en les seves fases més inicials.
En concret, el procés consisteix en un test de sang oculta en femta, en el qual es poden identificar petites quantitats de sang, que no sempre es poden detectar a simple vista. Es tracta d'una prova «senzilla, còmoda i no invasiva», amb la recollida de la mostra a casa.
Els experts de la FEAD aclareixen que el fet que el test sigui positiu, és a dir, que hi hagi sang en la femta, “no indica per si mateix la presència d'un càncer que només es confirma en una minoria de persones».
Però si que indica la necessitat realitzar una colonoscòpia, apunta el metge adjunt en el servei d'aparell digestiu a l'Hospital Universitari 12 d'octubre (Madrid) i membre de FEAD, José Díaz-Tasende.
La colonoscòpia, eina preventiva
En la majoria dels casos es detecten en aquest procés pòlips o lesions benignes que poden predisposar al desenvolupament de càncer, segons els experts.
D'aquesta manera, la colonoscòpia no sols permet un diagnòstic primerenc del càncer colorectal, sinó que és una eina preventiva, perquè durant la prova es poden ressecar els pòlips i reduir el risc de desenvolupar la malaltia.
“No és una tècnica molesta, ja que es realitza amb sedació profunda, per la qual cosa la majoria dels pacients no percep el procediment”, assegura Díaz-Tasende.
Implantació per sota de les recomanacions
Per part seva, els oncòlegs mèdics del Grup de Tractament dels Tumors Digestius (TTD) adverteixen que a pesar que es compleix més d'una dècada des de la implantació dels programes de cribratge a Espanya, la participació segueix «lluny de les xifres òptimes», amb una participació mitjana que ronda el 43%, quan el llindar recomanat és del 65%.
A més, hi ha «importants diferències entre comunitats autònomes»: n'hi ha algunes que no superen el 30% i altres, s'aproximen al 70%.
En termes generals, destaca el TTD, només quatre de cada deu persones entre 50 i 69 anys participen en el cribratge. Les dones són les que més ho fan.
