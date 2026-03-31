Consell de Ministres
El Govern aprova la creació de l’Observatori per a la Prevenció del Suïcidi per donar resposta a un dels grans reptes en salut pública
A Espanya, segons les últimes dades de l’INE del 2024, el suïcidi es va consolidar com la segona causa de mort externa, amb un total de 3.953 defuncions (2.902 homes i 1.051 dones)
Nieves Salinas
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de l’Observatori per a la Prevenció del Suïcidi, un òrgan col·legiat de caràcter interministerial adscrit al Ministeri de Sanitat, a través del Comissionat de Salut Mental. El seu objectiu, avançar en una resposta integral davant d’un dels principals reptes de salut pública.
La creació de l’Observatori s’emmarca en els compromisos recollits en el Pla d’acció per a la prevenció del suïcidi 2025-2027, que per primera vegada compta amb finançament específic (17,83 milions d’euros) i un conjunt estructurat d’actuacions. "Aquest nou organisme permetrà consolidar i donar coherència al conjunt de projectes impulsats en aquest àmbit, així com optimitzar l’ús dels recursos disponibles", assenyala Sanitat.
A Espanya, segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del 2024, el suïcidi es va consolidar com la segona causa de mort externa, amb un total de 3.953 defuncions (2.902 homes i 1.051 dones). A escala mundial, l’OMS informa que més de 700.000 persones moren anualment per aquesta causa, i és la tercera causa de mort entre joves de 15 a 29 anys.
Millorar la coordinació
L’Observatori neix amb l’objectiu de millorar i facilitar la presa de decisions en polítiques públiques. Entre les seves funcions hi haurà la de reforçar la coordinació i la interlocució entre els diferents ministeris i organismes implicats; centralitzar i analitzar informació procedent d’àmbits com el sanitari, educatiu, social, judicial, penitenciari, laboral o digital, o elaborar estudis que permetin millorar el coneixement sobre el fenomen del suïcidi.
A més, promoure la investigació i avançar en un sistema de vigilància epidemiològica que incorpori indicadors homogenis, o donar suport al desplegament i seguiment del Pla d’acció per a la prevenció del suïcidi 2025-2027.
Diversos ministeris
L’Observatori comptarà amb la participació de diferents departaments ministerials, entre ells Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts; Interior; Educació, Formació Professional i Esports; Treball i Economia Social; Habitatge i Agenda Urbana; Drets Socials, Consum i Agenda 2030; Igualtat; Transformació Digital i Funció Pública; Joventut i Infància; a més de l’Institut Nacional d’Estadística; l’Institut de Salut Carlos III; l’Institut de Persones Grans i Serveis Socials (IMSERSO); l’Institut de les Dones; l’Institut de Ciberseguretat d’Espanya; i RENFE.
La creació de l’Observatori, diu Sanitat, se suma al desplegament progressiu del 'Pla d’acció per a la prevenció del suïcidi 2025-2027', actualment en fase d’implementació i que preveu, entre altres mesures, l’adaptació i el reforç dels serveis d’urgències en salut mental.
Entre les principals línies d’actuació destaquen la formació d’agents clau per a la intervenció primerenca, l’impuls de programes comunitaris i el desenvolupament d’estratègies de postvenció dirigides a familiars i entorns afectats. Aquestes mesures es complementen amb el finançament específic del Pla i s’integren amb les actuacions del Pla d’acció de salut mental 2025-2027, al qual s’han destinat 39 milions d’euros per millorar la qualitat, l’accessibilitat i la capacitat de resposta del sistema.
