El tumor més freqüent
Catalunya ampliarà els cribratges de càncer de còlon fins als 74 anys a partir de l’octubre
La Conselleria de Salut estima que, amb aquesta implementació, detectarà precoçment 1.205 casos anuals addicionals de càncer colorectal, molts d’ells en fases inicials
Beatriz Pérez
Catalunya ampliarà, de manera progressiva i a partir de l’octubre d’aquest any, la franja d’edat per participar en els cribratges de càncer colorectal, tal com ha anunciat aquest dimarts la Conselleria de Salut en un comunicat. Si fins ara estaven cridades a participar en la prova de detecció de sang en femta les persones d’entre 50 i 69 anys, a partir d’aquest 2026 els cribratges de còlon estaran oberts per a les persones d’entre 50 i 74 anys. Aquest 31 de març se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon.
Com va avançar EL PERIÓDICO fa mesos, es tracta d’una mesura aprovada pel consell assessor ja fa temps, però que requereix d’un augment dels Pressupostos, i per això el departament que dirigeix Olga Pané no va poder implementar la mesura l’any passat. Aquesta ampliació és possible fer-la ara perquè, tot i que Catalunya continua sense Pressupostos, el Govern ha aprovat un suplement de crèdit, tal com expliquen fonts de Salut a aquest diari.
Aquesta mesura, que ja està en marxa en altres comunitats autònomes, permetrà detectar més casos en fases inicials i reduir l’impacte d’aquest tumor. L’ampliació, alineada amb les recomanacions europees, es desplegarà de manera progressiva durant el quart trimestre del 2026. Les persones que compleixin 69 anys no sortiran del programa, sinó que continuaran rebent invitacions per participar-hi cada dos anys fins als 74. L’augment d’aquests cribratges significarà, al seu torn, un increment del 30% de la població catalana cridada a participar-hi.
Amb aquesta actuació, Salut estima que es podran detectar precoçment 1.205 casos anuals addicionals de càncer colorectal —698 en homes i 327 en dones—, molts d’ells en fases inicials, quan les possibilitats de curació són elevades.
El segon tumor més mortal
El càncer colorectal és el més diagnosticat a Catalunya entre homes i dones. Cada any se’n diagnostiquen uns 4.216 casos en homes —el 42,8% entre els 50 i els 69 anys i el 16,5%, entre els 70 i els 74— i 2.728 casos en dones —el 39,5% entre els 50 i els 69 anys i l’11,9% entre els 70 i els 74—. És, també, el segon càncer amb una mortalitat més alta, només per darrere del càncer de pulmó: a Catalunya, el 2025, van morir 2.264 persones. Així i tot, quan es detecta a temps, la supervivència millora notablement: un 64% en homes i un 67,9% en dones al cap de cinc anys.
Els especialistes, de moment, veuen més important ampliar els cribratges de còlon per la franja de dalt que no pas per la de baix perquè, tot i que alguns estudis semblen suggerir un augment d’aquest tumor en menors de 50 anys, la incidència encara és baixa. Sí que insisteixen que la participació en aquests cribratges és molt millorable: només un 47,3% dels catalans convidats a participar-hi el 2024 ho van fer. Aquest percentatge hauria de ser del 65%.
Segons xifres de Salut, un 4,4% d’aquests participants van donar positiu en aquesta prova el 2024, cosa que va permetre detectar uns 5.834 pòlips avançats i 537 casos de càncer de còlon. D’aquests últims, un 56,2% es van detectar en fases inicials amb una alta probabilitat de curació.
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert