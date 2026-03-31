Energies renovables

Vall d’Hebron instal·la 4.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques al seu campus

Can Ruti será el primer gran hospital catalán que funcionará sin gas

Les plaques fotovoltaiques en la teulada de Vall d'Hebron. / VALL D'HEBRON

L’Hospital Vall d’Hebron ha posat en marxa una instal·lació de 1.450 plaques fotovoltaiques que cobriran fins a 4.000 metres quadrats de superfície del campus, en una aposta per l’energia neta que reduirà costos i emissions d’un dels complexos sanitaris més grans de Catalunya.

La iniciativa forma part de l’estratègia de sostenibilitat del campus hospitalari de Barcelona i converteix la instal·lació en una de les plantes solars més grans desplegades en un centre sanitari públic de la comunitat autònoma.

La nova instal·lació de plaques, distribuïdes per les cobertes de diversos edificis, assoleix una potència màxima de 870 kWp.

Tota l’energia generada per aquests panells solars es destinarà exclusivament al funcionament del campus i permetrà cobrir fins al 10% del seu consum elèctric total.

Això permetrà un estalvi anual d’entre 50.000 i 60.000 euros en la factura elèctrica, a més de reduir en unes 50 tones les emissions de CO2 cada any.

Impuls a la transició elèctrica

La directora d’Infraestructures i Tecnologia de l’Hospital, Esther Tomàs, ha afirmat aquest dimarts que el projecte suposa "un avenç molt important" en la transformació energètica del centre.

"Treballem per ser una institució cada vegada més eficient, resilient i sostenible i, alhora, per garantir un subministrament energètic segur per a tota l’activitat assistencial que duem a terme", ha subratllat Tomàs.

El projecte ha comptat amb una inversió de 750.000 euros i ha estat executat per l’empresa Impulso Solar.

A més, l’actuació s’emmarca en el programa d’incentius a l’autoconsum energètic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU.

Amb aquesta instal·lació, Vall d’Hebron reforça la seva aposta per un model energètic més net i sostenible en l’àmbit sanitari.

  1. Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
  2. La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
  3. La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
  4. Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
  5. Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
  6. Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
  7. Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
  8. Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert

Comencen les obres per fer accessible l’Escola Ateneu d'Igualada amb un nou ascensor

Comencen les obres per fer accessible l’Escola Ateneu d'Igualada amb un nou ascensor

Descoberta una molècula del mateix cos humà capaç de frenar la grip

Descoberta una molècula del mateix cos humà capaç de frenar la grip

El Parlament s’ampliarà amb un nou edifici i uns 8.000 metres quadrats més

El Parlament s’ampliarà amb un nou edifici i uns 8.000 metres quadrats més

Solsona presenta un llibre que recupera la memòria gràfica de la ciutat

Solsona presenta un llibre que recupera la memòria gràfica de la ciutat

Lloret de Mar arriba a un acord per reobrir el camí de ronda ocupat per la mansió de l’expresident del Kazakhstan

Lloret de Mar arriba a un acord per reobrir el camí de ronda ocupat per la mansió de l’expresident del Kazakhstan

El Govern apel·la a l'interès general per refermar el suport a la central reversible, malgrat el «no» de les consultes

El Govern apel·la a l'interès general per refermar el suport a la central reversible, malgrat el «no» de les consultes

Miguel Hurtado, víctima d'abusos a Montserrat: "El procés de reparació serà poc garantista i transparent per a les víctimes"

Miguel Hurtado, víctima d'abusos a Montserrat: "El procés de reparació serà poc garantista i transparent per a les víctimes"

Catalunya ampliarà els cribratges de càncer de còlon fins als 74 anys a partir de l’octubre

Catalunya ampliarà els cribratges de càncer de còlon fins als 74 anys a partir de l’octubre
