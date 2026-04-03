Belén Fontán, nutricionista, adverteix de la importància de dormir bé per a perdre pes: "La durada i qualitat del somni influeixen en el sobrepès"
Diferents estudis han demostrat que els qui dormen cinc hores o menys tenen major probabilitat d'augment de pes i obesitat
Valeria Montero
Dormir poques hores pot afectar en l'apetit, en el metabolisme i en el control del pes corporal, sent la higiene del somni "un pilar fonamental" com la dieta equilibrada i l'exercici físic, segons la nutricionista clínica de l'Hospital Universitari Ruber Juan Bravo, del Grup Quirónsalud, Betlem Fontán Calvo.
"En consulta, moltes vegades els pacients es preocupen més pel balanç calòric del dia i descuren altres factors fonamentals per a la cura de la composició corporal, com la durada i qualitat del somni que són factors que influeixen en el risc de sobrepès i obesitat", ha assegurat Fontán.
La restricció del somni està directament relacionada amb un desequilibri hormonal que regula la fam i la sacietat. Per això, un escàs o mal descans, altera dues hormones "clau" en el control de l'apetit: la leptina (encarregada d'enviar senyals de sacietat al cervell) i la grelina (que estimula la fam). En dormir poc, els nivells de leptina tendeixen a disminuir i els de grelina, a augmentar.
Resistència a la insulina
De fet, assajos experimentals han demostrat que només una nit de privació de somni pot augmentar els nivells de grelina i amb això, la sensació de fam l'endemà. Amb el pas del temps, aquesta alteració de l'equilibri energètic pot traduir-se en major risc d'augment de pes i obesitat. Diferents estudis han demostrat que els qui dormen cinc hores o menys tenen major probabilitat d'augment de pes i obesitat en comparació amb els qui dormen al voltant de set hores.
A més, la falta de somni també pot afectar el metabolisme de la glucosa i a la sensibilitat a la insulina, que és l'hormona responsable de permetre que la glucosa en sang entre en les cèl·lules per a ser utilitzada com a font d'energia. Quan l'organisme desenvolupa resistència a la insulina, les cèl·lules responen "pitjor" a aquest senyal i el pàncrees necessita produir més insulina per a mantenir nivells normals de glucosa en sang.
Segons alguns assajos clínics controlats, limitar el somni a quatre o cinc hores per nit durant menys d'una setmana "va ser suficient" per a produir canvis metabòlics similars als observats en estats prediabètics.
La privació crònica de somni pot afavorir un estat d'inflamació de baix grau, procés que es relaciona amb el desenvolupament de resistència a la insulina i amb major risc de diabetis tipus 2.
D'altra banda, quan les persones estan fatigades o amb privació de somni, és més difícil que prenguin bones eleccions d'aliments i més fàcil que redueixin l'activitat física, per la qual cosa el resultat pot ser, una vegada més, l'augment de pes i les alteracions metabòliques.
Per tot això, la nutricionista ha subratllat que el somni ha de considerar-se un "pilar fonamental" de la salut, juntament amb l'alimentació equilibrada i l'activitat física. Des de la pràctica clínica, és important recordar que mantenir una bona qualitat i rutina de somni no és una opció, sinó un "component essencial" de la cura de la salut.
Per tant, nutrició, activitat física i somni han d'abordar-se de manera "conjunta i equilibrada", encara que el somni continua sent, en molts casos, "el pilar més descurat d'aquests tres hàbits fonamentals".
