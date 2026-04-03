L’intestí, origen de malalties com la psoriasi i l’esclerosi múltiple
Les alteracions en els bacteris intestinals també guarden relació amb la diabetis tipus 1 o l’autisme
La investigació en aquest camp, encara poc estudiat, obre noves vies terapèutiques de cara al futur
Beatriz Pérez
Segurament vostè no ho sap, però tots els microbis que habiten al seu intestí representen aproximadament un quilo del seu pes total. Aquesta població de bacteris és el que es coneix com a microbiota intestinal i, en els darrers anys, s’ha demostrat tan important que alguns investigadors en parlen com d’un “nou òrgan” o “segon cervell” de l’ésser humà. Sí: aquest ecosistema autosostenible de “bitxos” que potser li resulten repulsius és necessari per al bon funcionament del seu organisme. I no només això: estan implicats en l’aparició de malalties tan actuals com la dermatitis atòpica, la psoriasi, l’esclerosi múltiple, la celiaquia o la diabetis tipus 1, entre moltes altres.
“Fins ara en coneixem poc perquè fa només 10 anys que s’estudia la microbiota humana aplicada a la medicina. Però en el camp de la dermatologia, ja hi ha estudis que demostren que els pacients amb dermatitis atòpica, psoriasi i acne tenen una microbiota intestinal diferent”, explica Vicente Navarro, director de la Càtedra de Microbiota Humana i Malalties Infeccioses de la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia (UCAM).
“En neurologia també s’ha descrit una relació entre la microbiota i la malaltia. Sobretot en l’esclerosi múltiple, encara que s’està començant a investigar aquesta relació en el Parkinson, l’Alzheimer, l’epilèpsia i l’autisme. I també en altres patologies inflamatòries, com la malaltia de Crohn (una inflamació crònica del tracte intestinal) o la celiaquia. Són un grup molt divers de malalties que, en general, comparteixen un mecanisme immunològic-al·lèrgic. Per això també es parla que la rinitis al·lèrgica o l’asma podrien tenir a veure amb la microbiota intestinal”, afegeix.
Països desenvolupats
Totes aquestes malalties, a més, tenen una similitud: són pròpies dels països desenvolupats (especialment les de tipus immunològic-al·lèrgic) i també molt més prevalents en les últimes dècades. “Per això es pensa que hi ha un component en la dieta de les persones —el menjar conté ‘bitxos’, gèrmens— que fa que aquestes malalties apareguin. Els qui vivim en països desenvolupats tenim el mateix nombre de bacteris a l’intestí que els països menys desenvolupats, però molta menys biodiversitat. La nostra biodiversitat és gairebé la meitat que la d’ells. I, quan això passa, en general es relaciona amb la malaltia”, explica el doctor Navarro.
Comparteix aquesta idea Francisco Guarner, investigador del VHIR (Vall d’Hebron Institut de Recerca) del grup de fisiologia i fisiopatologia digestiva, que assegura que actualment “hi ha malalties per manca de bacteris”. “Hem deixat de donar menjar als nostres bacteris ‘bons’. Quan només mengem pa blanc, ou o carn i renunciem als vegetals, ho absorbim tot nosaltres i no donem feina a aquests bacteris bons, que acaben atrofiant-se. I aleshores proliferen aquelles que només mengen moc intestinal”, explica Guarner, que destaca que el “gran error” dels darrers 50 anys ha estat el consum d’una “dieta molt industrialitzada”, de la qual s’han eliminat “moltíssimes fruites i vegetals naturals”.
Segons aquest expert, a més, el “mal ús” dels antibiòtics (són necessaris i salven vides, sí, però s’han utilitzat de manera “poc selectiva”, adverteix) ha causat la mort massiva de milions de bacteris inofensius en l’intent de matar només la que causava la infecció de torn.
Preparats probiòtics
Però, si la microbiota intestinal alterada es relaciona amb l’aparició de malalties, és possible revertir-les modificant la microbiota? “En la psoriasi només hi ha un assaig clínic que demostra que amb un preparat probiòtic concret —els probiòtics són microorganismes vius que poden estar als aliments, medicaments o complements de la dieta—, al cap de 12 setmanes el pacient tendeix a normalitzar la microbiota i, amb això, la malaltia millora”, comenta el doctor Navarro. Aquest estudi es va publicar fa poques setmanes a la revista Acta Dermato-Venereologica.
També en la celiaquia en infants s’han fet avenços. “La malaltia millora amb probiòtics. Hi ha un estudi realitzat fa tres anys als EUA sobre autisme —els pacients amb autisme tenen la microbiota alterada— i sembla que amb l’ús d’una barreja probiòtica disminueix l’agressivitat i la hiperactivitat d’aquests infants”, afegeix Navarro. Tot i això, de moment no és possible revertir el trastorn de l'espectre autista. Ni tampoc malalties com l’esclerosi múltiple.
“En esclerosi múltiple no hi ha assaigs clínics que incloguin un gran nombre de pacients per intentar modificar aquesta microbiota. Sí que hi ha estudis de laboratori amb rates en què es demostra que, quan se’ls fa una transposició de femta de pacients amb esclerosi múltiple, aquestes rates comencen a desenvolupar la malaltia. Però no hi ha un assaig clínic que demostri que utilitzant un probiòtic es cura la malaltia”, explica el professor de la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia.
Canvi de paradigma
Tots aquests descobriments, tanmateix, assenyalen un camí per seguir. “Són noves vies terapèutiques. Parlem de malalties de causa multifactorial. És a dir, sabem que hi ha components hereditaris, inflamatoris, de medi ambient, autoimmunes... I sembla que un d’aquests components és la microbiota intestinal. Els investigadors estem utilitzant mecanismes per canviar la microbiota, i un d’ells podria ser la dieta”, explica Navarro.
El mateix assenyala que el 57% dels gens que tenim al cos són bacterians: és a dir, els bacteris han aconseguit incrustar part del seu material genètic en el nostre codi genètic i actualment representen més que els nostres gens humans. “Està clar que tant bacteri ha d’estar implicada en la salut i la malaltia. S’ha demostrat que l’intestí influeix en la pell i en el cervell”, diu el doctor. Per què? “Perquè a l’intestí hi tenim el 80% del sistema limfàtic, els ganglis sense activar es troben a la mucosa intestinal. I, quan detecten un bacteri nou o amb algun canvi, es produeix una alteració de la permeabilitat intestinal”.
Aquesta alteració permet que els elements nocius passin a la sang a través de petits forats a la paret intestinal, provocant diversos danys a nivell sistèmic. Els principals motius pels quals es pot donar aquesta patologia són les dietes desequilibrades, els tractaments antibiòtics, l’estrès o una higiene excessiva. “Tot això ens posa en contacte amb quelcom nou que pot canviar, en els pròxims anys, el paradigma de moltes malalties”, conclou el doctor Navarro.
El “segon cervell”
L’intestí és, després del cervell, l’òrgan que té més neurones: per això també es coneix com el “segon cervell” de l’ésser humà. “L’intestí té tota una xarxa de neurones connectades capaces de prendre decisions sense comptar amb el cervell. El 99% del que fa l’intestí ho decideix ell sol”, assenyala Francisco Guarner, investigador del VHIR (Vall d’Hebron Institut de Recerca). Un exemple: quan una persona viu una situació d’estrès, és freqüent que l’intestí gros provoqui diarrea. “L’intestí sap que estàs estressat i prefereix buidar, així com també tanca una mica l’estómac. L’intestí està prenent decisions permanentment”, afegeix Guarner.
Les emocions poden afectar el sistema digestiu? Algunes sí. “L’estrès és una emoció molt estudiada perquè es dona en altres mamífers. També influeix el plaer: hi ha moltes vies de plaer que comencen a l’intestí i van cap al cervell”, diu Guarner. I a l’inrevés: el que hi ha al nostre intestí influeix en els nostres trets de personalitat? “Abans del 2010 la resposta era no, però des d’aquell any la resposta és probablement sí”, explica el metge.
L’any 2010 es va fer un experiment amb ratolins a través del qual es va comprovar que aquells rosegadors que no estaven colonitzats per bacteris tenien una conducta anormal: es movien molt i es quedaven quiets al mig de les gàbies. Normalment, els ratolins van a les cantonades, però els que tenien la microbiota alterada no ho feien. “Amb aquest experiment es va veure que hi havia una conducta en els rosegadors que no estava intervinguda pels gens dels seus pares, sinó per la colonització bacteriana. Això va generar molt enrenou, s’està estudiant, però de moment no està clar quina transcendència té en l’ésser humà”, diu aquest digestòleg.
Sí que s’ha vist, però, que les persones amb algunes malalties mentals o neurodegeneratives (Parkinson, depressió, Alzheimer) o amb trastorn de l’espectre autista tenen una colonització bacteriana anormal, tot i que no s’ha aconseguit revertir-les ni tan sols corregint aquestes alteracions. Tot i així, altres experiments sí que han demostrat que es pot reduir l’ansietat, per exemple, gràcies a preparats probiòtics.
Què passa amb la higiene?
Segons explica Martin J. Blaiser al llibre SOS Microbios (Debate), les “plagues modernes” (obesitat, diabetis infantil, asma, febre del fenc, al·lèrgies a determinats aliments, reflux esofàgic, càncer, malaltia celíaca, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, autisme, èczemes) tenen a veure, per a moltes persones, amb la “hipòtesi de la higiene”. És a dir, molts pares creuen que, com que “hem deixat el món massa net”, els sistemes immunitaris dels fills han quedat inactius. Però Blaiser no comparteix aquesta explicació.
Per aquest metge, les causes d’aquestes malalties són “l’ús excessiu d’antibiòtics en humans i animals, les cesàries i l’ús generalitzat de desinfectants i antisèptics”. També adverteix que la pèrdua de diversitat del nostre microbioma “afecta el metabolisme, la immunitat i la cognició”. “Si no canviem els nostres hàbits, ens trobarem en una situació encara pitjor. Tan lúgubre com una ventada en un paisatge glaçat, que he anomenat hivern antibiòtic”, sosté.
Els microbis, diu Blaiser, ajuden a mantenir estable la pressió arterial a través de receptors especialitzats situats als vasos sanguinis. “Aquests sensors detecten petites molècules creades pels microbis que recobreixen l’intestí. La seva resposta a aquestes molècules regula la pressió arterial. Així, després de menjar, la tensió pot baixar”, diu Blaiser. Segons ell, és molt possible que en el futur hi hagi millors tractaments per a la hipertensió utilitzant aquests bacteris.
