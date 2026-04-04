Creixen els peus de les dones durant l'embaràs?
Això ens explica Marta Vinyals, podòloga i professora de la Universitat de Barcelona
EFE | Regió7
El cos de la dona durant l'embaràs canvia, s'adapta a la seva nova condició i ni els peus es deslliuren d'aquesta transformació. Durant la gestació en molts casos, fins a set de cada deu, els peus de la dona creixen, tant a l'ample, com al llarg. Una hormona té la culpa: la relaxina.
Què fa la relaxina?
La relaxina se segrega durant l'embaràs, des del primer trimestre, i té efectes importants sobre «els teixits connectius del cos», explica a EFE Salut la podòloga i professora de la Universitat de Barcelona Marta Vinyals.
A partir del segon trimestre provoca un augment de la laxitud dels lligaments, que fa que aquests siguin més flexibles amb l'objectiu de facilitar la mobilitat de la pelvis en el part.
I actua en tots els lligaments del cos, inclosos els dels peus.
«Per exemple fa que hi hagi un descens de l'arc plantar, que hi hagi més tendència al peu pla durant l'embaràs, que pot augmentar tant la longitud com amplària del peu», afirma la podòloga, qui subratlla que diversos estudis indiquen que fins a un 70% de dones veuen com els seus peus creixen amb l'embaràs.
És una cosa que ocorre també als nens quan són molt petits, que són molt laxos, i tenen el peu més pla perquè aquests lligaments són més flexibles.
Altres factors
L'embaràs també pot produir sobrecàrrega en algunes estructures del peu com la fàscia plantar o el tendó d'Aquil·les, on pot aparèixer dolor.
«Però també hi ha una part que està relacionada amb l'augment de pes, perquè les dones de mitjana solen engreixar entre 11 i 18 quilos durant l'embaràs, amb el que el peu també està més grassonet», abunda Vinyals.
Normalment, solen ser tots dos peus els que creixen durant l'embaràs i poden fer-lo de manera que fins a la dona hagi de canviar de talla.
«El que diuen la majoria d'articles és que, normalment, sol ser en els dos, però sí que és veritat que pot ser que tinguis una cama amb una miqueta més d'edema també, que hi hagi més acumulació de líquids i això faci que afecti més un peu que a un altre, encara que és més habitual de manera bilateral», incideix l'experta, el contacte de la qual ens ha facilitat el Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs.
Tornen a la seva grandària?
Quan ja s'ha donat a llum i el cos es va recuperant, en la majoria dels casos els peus tornen a la seva grandària, encara que és una cosa que no està tan estudiat, de fet, hi ha dones que mai tornen a recuperar el seu número.
«Crec que en la majoria de casos, si la dona recupera el pes i els hàbits abans de l'embaràs, els peus tornen a poc a poc a la grandària d'abans. Però pot ser que quedi una mica més eixamplat. O no exactament com abans. Però pot ser que algun cas no es recuperi, també està descrit», exposa Vinyals.
