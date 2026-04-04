Model experimental
Dasatinib, així és el fàrmac ja aprovat per a certs tipus de leucèmia que redueix la inflamació associada a la psoriasi
Una investigació del CSIC revela que el medicament bloqueja una via concreta del sistema immunitari i aconsegueix reduir la inflamació associada a la psoriasi en un model experimental
L’estudi identifica un mecanisme desconegut fins ara que controla la producció de molècules inflamatòries rellevants per a una malaltia que pateixen més d’un milió d’espanyols
Nieves Salinas
Un equip d’investigació del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Madrid (CBM‑CSIC‑UAM) ha descobert un mecanisme fins ara desconegut que promou els processos d’inflamació en malalties com la psoriasi. El treball, publicat a la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology, mostra a més que un medicament —ja aprovat per tractar certs tipus de leucèmia (dasatinib)— bloqueja una via concreta del sistema immunitari i aconsegueix reduir la inflamació associada a la psoriasi en un model experimental d’aquesta malaltia.
La psoriasi, una malaltia inflamatòria crònica que provoca envermelliment, descamació i engrossiment de la pell, afecta milions de persones a tot el món. A Espanya, són més d’un milió de persones les afectades per una malaltia que s’origina quan el sistema immunitari s’activa en excés i produeix substàncies que irriten la pell. L’estudi mostra que dasatinib actua com un interruptor que atura aquest procés, en el qual intervenen diferents molècules que fan servir les cèl·lules immunitàries per comunicar-se entre elles.
Les citocines
Entre aquestes molècules, descriuen els investigadors, destaquen les citocines, petites proteïnes que actuen com a senyals químics. Un d’aquests senyals —anomenada interleucina 23 (IL-23)— activa determinades cèl·lules immunitàries i les empeny a produir una altra molècula inflamatòria —anomenada IL-17—, que contribueix a desencadenar la inflamació a la pell. Aquest "diàleg" entre les dues interleucines (IL‑23 i IL‑17) és un dels motors principals de la psoriasi, i quan es frena la inflamació aquesta disminueix.
Tot i que en els últims anys s’han desenvolupat tractaments que bloquegen aquests senyals i ha millorat molt el control de la malaltia, encara es coneix poc com es transmet el senyal d’interleucina 23 dins de les cèl·lules, una cosa molt important per trobar noves dianes terapèutiques, subratlla el CSIC. I aquest estudi se centra precisament en aquest mecanisme intern.
Reposicionament de fàrmacs
Per estudiar aquest procés, els investigadors van utilitzar cèl·lules del sistema immunitari capaces de respondre al senyal IL-23. Per a això van avaluar medicaments que ja estan aprovats per a altres malalties amb la finalitat d’identificar nous usos terapèutics, una estratègia que s’anomena reposicionament de fàrmacs. Aquesta aproximació, expliquen, permet estudiar compostos la seguretat i el funcionament bàsic dels quals ja es coneixen, cosa que facilita avançar més ràpidament cap a aplicacions clíniques en nous contextos.
L’equip va analitzar una col·lecció de fàrmacs autoritzats per les agències reguladores i va observar que alguns d’ells interferien en la via inflamatòria activada per la molècula IL‑23
En aquest cas, l’equip va analitzar una col·lecció de fàrmacs autoritzats per les agències reguladores i va observar que alguns d’ells interferien en la via inflamatòria activada per la molècula IL‑23. I entre tots ells, dasatinib, utilitzat actualment en certs tipus de leucèmia, va destacar per la seva capacitat per bloquejar la producció d’IL‑17 en les cèl·lules del sistema immunitari. Els experiments van mostrar que el fàrmac bloqueja de manera eficaç la producció d’IL-17 induïda per IL-23 en cèl·lules immunitàries. És a dir, dasatinib actua com un interruptor que apaga el senyal inflamatori.
A continuació, van comprovar si aquest efecte inhibidor també es podia observar en un model experimental d’inflamació cutània similar a la psoriasi. I els resultats van mostrar que el tractament amb dasatinib reduïa diversos signes característics d’aquesta malaltia, com l’engrossiment de la pell, l’acumulació de cèl·lules immunitàries a la zona inflamada i la presència de cèl·lules productores d’IL-17.
Aquests efectes es van observar quan el fàrmac s’administrava de manera sistèmica (arriba a tot l’organisme a través de la sang), i també quan s’aplicava directament sobre la pell, cosa que suggereix la possibilitat de poder aplicar-lo de manera localitzada en forma de cremes, evitant l’exposició de la resta de l’organisme al fàrmac.
El senyal inflamatori
L’estudi també va permetre identificar com es transmet el senyal inflamatori dins de les cèl·lules. Van descobrir que IL-23 activa una cadena de proteïnes que funcionen com a interruptors moleculars i que acaben activant complexos cel·lulars anomenats mTOR, que regulen l’activitat i el metabolisme de les cèl·lules, i són importants en el procés d’inflamació.
Els resultats d’aquesta investigació descriuen una nova via molecular que ajuda a explicar com s’activen les respostes inflamatòries associades a la psoriasi
En aquest procés participa una proteïna concreta anomenada Blk, que actua com a intermediària entre el senyal d’IL-23 i l’activació de la resposta inflamatòria. Fins ara no se sabia que Blk actuava com a mediadora en la cascada inflamatòria de la psoriasi, per la qual cosa aquesta troballa obre una nova diana terapèutica per a futurs tractaments.
En conjunt, conclou el CSIC, els resultats d’aquesta investigació descriuen una nova via molecular que ajuda a explicar com s’activen les respostes inflamatòries associades a la psoriasi. A més, suggereixen que medicaments ja existents com dasatinib podrien explorar-se en el futur com a possibles tractaments per a malalties inflamatòries relacionades amb aquesta via. Tot i que caldran més estudis per avaluar-ne la seguretat i l’eficàcia en aquest context, el treball obre noves vies per al desenvolupament de teràpies contra malalties inflamatòries cròniques.
