Per què l'entrenament de força és essencial a partir dels 30 anys?

Les guies recomanen practicar-lo dues vegades per setmana perquè genera adaptacions musculars, òssies, metabòliques i neuromotores que milloren el benestar general

Un entrenament per millorar la força muscular / EL PERIÓDICO

Arnau Martínez (Fisioterapeuta de la Clínica Universitària)

L’entrenament de força és clau per a la salut física i mental. Les guies recomanen practicar-lo dues vegades per setmana perquè genera adaptacions musculars, òssies, metabòliques i neuromotores que milloren el benestar general.

A partir dels 30 anys perdem entre un 3 % i un 8 % de massa muscular per dècada. Aquesta pèrdua afecta la força, la mobilitat i l’autonomia, però es pot frenar i fins i tot revertir amb exercicis de força. Treballar contra una resistència —pes corporal, gomes, màquines o pesos— ajuda a mantenir la massa muscular i funcional.

Per lluitar-hi, és útil combinar moviments que impliquin grans grups musculars (sentadetes, empentes, rems), progressar en la resistència i entrenar de manera regular. També és important alternar grups musculars per afavorir la recuperació, respectar el descans i dormir bé. En persones grans, rutines senzilles i supervisades són igualment efectives.

La força també millora la densitat òssia i ajuda a prevenir l’osteoporosi, especialment en dones postmenopàusiques. A més, s’associa amb un menor risc d’hipertensió, resistència a la insulina i malalties cardiovasculars. A nivell mental, redueix ansietat i estrès i reforça l’autoestima.

És una pràctica accessible i adaptable a totes les edats. Començar amb l’ajuda d’un professional facilita una bona tècnica i una progressió segura.

L’entrenament de força és un pilar essencial per viure millor i amb més autonomia. No és una qüestió de força, sinó de salut!

