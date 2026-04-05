Existeixen els falsos positius en un test d'embaràs? Els experts en ginecologia expliquen a què es deuen
Experts en ginecologia expliquen la possibilitat de "un fals positiu" en un test d'embaràs i a què es pot deure aquest resultat incorrecte
Regina Ruiz
Recentment, es va obrir un debat a les xarxes socials sobre si existeixen o no els falsos positius en els tests d'embaràs. Tot es deu al fet que una influencer va compartir en el seu perfil de TikTok que li havia sortit en una d'aquestes proves que estava embarassada, per a minuts després que li baixés el període. Per a explicar si és possible aquest resultat o el motiu, hem contactat amb experts en ginecologia, que responen a la gran pregunta i compten les conseqüències d'aquesta situació.
Un avortament químic: el motiu més freqüent amb un fals positiu en un test d'embaràs
Cal començar aclarint que perquè un test d'embaràs doni positiu ha de detectar en l'orina l'hormona hCG. Com recorda Carlos Millán Sanz-Lomana, especialista en Ginecologia i Obstetrícia a l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria i a l'Hospital Quirónsalud Murcia, si surt que estàs embarassada i no és així, pot ser que la prova estigui defectuosa o caducada. Un altre motiu en el qual pensa el doctor és algun medicament que faci reaccionar a la prova: "Existeixen alguns medicaments per a estimular la fertilitat, que són semblants a l'hormona de l'embaràs, poden donar un fals positiu".
Una raó que comparteix la doctora Elisa Gil Arribas, ginecòloga i secretària general de la Societat Espanyola Fertilitat, qui ens afirma que sí que són possibles els falsos positius, al marge de la creença popular que només existeixen els negatius. L'experta en Ginecologia explica que, encara que aquest tipus de proves de diagnòstic són cada vegada més fiables, pot haver-hi errors: "Això pot ocórrer després d'un tractament de reproducció assistida, si hem posat un fàrmac, que és molt similar a la hCG, per a desencadenar l'ovulació, és el mateix fàrmac el que podria donar positiu en un test d'orina o de sang". A més, afegeix que existeixen tumors productors de hCG, però és un succés anecdòtic i "extremadament infreqüent".
Tant Carlos Millán Sanz-Lomana com Elisa Gil Arribas coincideixen que el més habitual en aquest succés és que sigui per un avortament o embaràs químic. El doctor argumenta que: "Es tracta d'un avortament molt primerenc, hi ha hagut fecundació de l'òvul, però s'ha parat per qualsevol motiu, mai ha arribat a haver-hi sac, fins i tot és tan aviat que la pacient pot tenir la regla aviat".
Per a l'experta: "Sempre diem que és la típica prova d'embaràs que surt positiva i després, als dies, es negativitza, la pacient es pensa que ha estat un error del test, però en realitat es tracta d'un positiu molt feble que de seguida es malmet en disminuir la beta-hCG". Els principals símptomes que has sofert aquest tipus d'avortaments és un retard notable en el teu període menstrual, la qual cosa porta a fer-se la prova de diagnòstic.
El doctor Millán Sanz-Lomana envia un missatge de calma i ens confirma que no es tracta de "cap senyal d'alarma, ni gens greu". L'expert en ginecologia conta que és un succés puntual i que no significa que vagi a ser freqüent, simplement altera el resultat d'aquesta mena de diagnòstics.
Els testos d'embaràs d'orina continuen sent molt fiables
A pesar que els tests d'embaràs puguin sofrir aquests falsos positius, continuen sent una prova molt fiable de diagnòstic: "Cada dia són més precisos i tenen una major sensibilitat diagnòstica, sent positius encara que l'hormona sigui molt baixa, són test d'alta sensibilitat, poden tenir errors, però són poc freqüents i solen deure's a una tècnica incorrecta (mal ús del test) o per un error puntual en el lot de fabricació". En cas que vulguis assegurar-te del tot de si estàs embarassada o no, la doctora recomana: "Si volem quantificar l'hormona d'embaràs per a fer un correcte seguiment, sempre podem confirmar amb una prova anomenada determinació de beta- hCG en sang".
És una recomanació que també comparteix Carlos Millán Sanz-Lomana, qui ens recorda que un test d'embaràs amb l'orina es detecta a partir que comenci a faltar el període. Un test d'embaràs de sang el nota abans, ja que amb el d'orina, fins que es veu alguna cosa en l'ecografia, hi ha cinc setmanes pel mig.
Tots dos doctors recomanen quan un test dona positiu, demanar cita en el metge i que els professionals et confirmin aquest resultat. A més, et donaran les millors recomanacions per a seguir en aquest procés tan important.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès