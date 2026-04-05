Una nova teràpia per controlar la hipertensió redueix ictus i morts en milers de pacients
L'eina segueix un enfocament gradual per ajustar tractaments, tenint en compte factors individuals i poblacions especials, com ara la gent gran.
Redacció
Un nou programa de control de la pressió arterial ha aconseguit reduir eficaçment la hipertensió i prevenir malalties greus o la mort en milers de pacients. L’estudi, dirigit per la Universitat de Califòrnia a San Francisco (Estats Units) i publicat a BMJ Open Quality, va durar dos anys i va finalitzar a mitjan 2025.
La hipertensió arterial afecta gairebé la meitat dels nord-americans i és una de les principals causes de mort, especialment en poblacions desafavorides. A més, pot provocar cardiopaties, insuficiència cardíaca, accidents cerebrovasculars, malalties renals i complicacions durant l’embaràs.
La nova eina, adoptada als sis centres mèdics acadèmics de la Universitat de Califòrnia, és una de les poques desenvolupades per a tot un sistema de salut amb la finalitat de controlar la hipertensió. Les dades mostren que va millorar el control de la pressió arterial del 68,5% a gairebé el 74% entre 90.000 pacients, inclosos 11.500 de la universitat esmentada.
“Aquesta millora representa aproximadament 4.860 persones que ara tenen la pressió arterial controlada, cosa que es tradueix en 72 accidents cerebrovasculars, 48 atacs de cor i 38 morts evitades”, exemplifica l’autor principal, el doctor Sandeep P. Kishore, metge internista i professor associat de medicina a la UCSF, especialitzat en salut cardiometabòlica.
“Es tracta de californians reals que no van acabar en una sala d’urgències, no van patir cap discapacitat ni van perdre temps amb les seves famílies”, afegeix.
Ajustar tractaments
La nova eina, anomenada Algoritme de Medicació per a la Hipertensió UC Way, segueix un enfocament gradual per augmentar els tipus i les dosis de medicaments, alhora que permet als metges ajustar el tractament segons factors individuals i poblacions especials, com ara la gent gran. Està integrada a la història clínica electrònica de la Universitat de Califòrnia.
L’eina va ser desenvolupada per equips multidisciplinaris, incloent-hi cardiòlegs, internistes, metges d’atenció primària, infermers, farmacèutics i científics de dades. El grup va començar a reunir-se el 2020 per crear una estratègia integral que prioritzés l’assequibilitat dels medicaments i la reducció de la variabilitat en els tractaments entre diverses poblacions de pacients. L’eina UC Way es va implementar a tot el sistema el 2023.
A més de la medicació, els experts de l’estudi recomanen pràctiques d’estil de vida de sentit comú per millorar la pressió arterial, com ara deixar de fumar o de consumir tabac, limitar el consum d’alcohol (dues begudes al dia per als homes, una per a les dones), limitar el sodi (una culleradeta al dia o menys per a la majoria dels adults), fer exercici almenys 150 minuts a la setmana, perdre pes si es té sobrepès (IMC superior a 25), seguir una dieta saludable i utilitzar regularment tensiòmetres domèstics.
120 milions de nord-americans
Gairebé 120 milions d’adults nord-americans pateixen hipertensió, una malaltia que pot danyar les artèries, i 37 milions més pateixen afeccions encara més greus. Només al voltant de la meitat de les persones amb hipertensió aconsegueixen controlar la seva pressió arterial amb medicaments i canvis en l’estil de vida.
El problema és especialment greu en algunes poblacions, com ara els adults negres i hispans. Per exemple, als 55 anys, el 75% dels adults negres desenvolupen hipertensió, en comparació amb el 54% dels homes blancs i el 40% de les dones blanques. L’eina d’UC Health va augmentar el control de la hipertensió en pacients negres del 63,4% al 67,3%. Tanmateix, les disparitats van persistir, cosa que, segons els autors, subratlla la necessitat d’intervencions més específiques.
