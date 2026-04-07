Salut pràctica
La Meva Salut: tots els serveis que pots fer des de l’app, de les cites als informes mèdics
L’aplicació La Meva Salut permet consultar la informació clínica, gestionar cites, revisar la medicació, parlar amb professionals de salut i accedir a altres tràmits sanitaris des del mòbil o el web.
La Meva Salut s’ha convertit en una de les principals portes d’entrada digitals al sistema sanitari català. Segons la informació oficial del servei, aquest espai personal de salut digital permet accedir a la informació de salut, fer consultes a professionals i realitzar tràmits de manera senzilla, segura i confidencial. A Regió7 t'expliquem com funciona i com treure-li el màxim rendiment.
Un dels apartats més útils de l’app és el d’informació clínica. Des d’aquí, l’usuari pot consultar i descarregar informes clínics, diagnòstics i resultats d’anàlisis o proves diagnòstiques que el centre assistencial hagi publicat a la història clínica compartida. També s’hi poden visualitzar imatges mèdiques, com radiografies, ressonàncies, ecografies o tomografies, i revisar l’historial de diagnòstics actius i tancats. A més, l’aplicació inclou l’apartat de vacunes i altres immunitzacions, des d’on es poden consultar les dosis administrades i descarregar documents com l’estat vacunal en PDF.
La secció de qüestionaris de salut està pensada per recollir informació i fer seguiment de l’estat de salut a partir de les respostes del pacient. Segons la descripció oficial, aquests qüestionaris utilitzen escales validades i permeten consultar tant els formularis ja contestats com els que encara estan pendents de resposta.
Accés ràpid a tots els medicaments que t'han receptat
Un altre servei clau és el de medicació. La Meva Salut mostra els medicaments, productes dietètics i productes sanitaris prescrits pels professionals, amb informació sobre la pauta, la durada del tractament i el moment en què es poden recollir a la farmàcia. També permet veure i descarregar l’últim pla de medicació, que agrupa tota la medicació vigent.
Per a tràmits i consultes sense desplaçaments, l’app incorpora l’eConsulta, el canal d’atenció no presencial de La Meva Salut. Aquest servei permet enviar missatges segurs i confidencials als professionals de salut, així com adjuntar documents o imatges. En l’àmbit de l’atenció primària, el canal pot servir tant per plantejar dubtes com per demanar informes i certificats, com ara l’informe de salut, el certificat de situació d’alta al Registre central de persones assegurades o la sol·licitud de transport sanitari no urgent. El mateix portal recorda, però, que l’eConsulta no serveix per a urgències ni per obtenir resposta immediata.
Demanar cita i consultar l'agenda
La part de cites i agenda és una altra de les funcionalitats amb més utilitat pràctica. L’usuari pot demanar cita amb professionals d’atenció primària escollint el motiu que més s’ajusta a la seva necessitat, ja sigui per tractaments i medicacions, resultats de proves, seguiment de malalties cròniques, renovació del pla de medicació, vacunació o tràmits administratius. A més, l’aplicació permet consultar visites programades en atenció primària, especialistes i proves diagnòstiques, i fins i tot afegir-les al calendari de Google.
Dins d’aquest mateix apartat, La Meva Salut també mostra informació sobre llistes d’espera quirúrgiques. Si una persona està pendent d’una intervenció, pot veure dades com el tipus d’operació, l’estat del procés, la data d’inclusió en llista, el centre corresponent, una previsió d’intervenció si consta i la mitjana de temps d’espera publicada pel CatSalut per a aquell procediment i centre.
Vols fer les coluntats anticipades?
L’app també incorpora la secció de voluntats i donacions. Aquí es poden consultar documents de voluntats anticipades sempre que estiguin formalitzats i inscrits al registre corresponent, i també trobar informació sobre diferents tipus de donacions: de sang i plasma, d’òrgans i teixits, de medul·la òssia o de llet materna, placenta i sang del cordó umbilical. En el cas de la donació d’òrgans i teixits, l’usuari pot deixar constància de la seva voluntat i descarregar el carnet de donant.
Finalment, La Meva Salut inclou un apartat d’altres serveis des d’on es pot accedir a serveis digitals de diversos proveïdors del sistema de salut de Catalunya, consultar campanyes actives, instal·lar o desinstal·lar serveis disponibles i trobar enllaços d’interès cap a altres webs de l’administració.
En resum, La Meva Salut no és només una app per mirar resultats mèdics: és una eina que concentra en un sol espai la informació clínica, la gestió de cites, la medicació, la comunicació amb professionals, els qüestionaris de salut, les llistes d’espera i diversos tràmits vinculats a la salut. Tot plegat, amb accés des del mòbil o el web.
