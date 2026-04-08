Els parabens en productes d'alimentació i higiene poden afectar el coeficient intel·lectual dels nens
Un estudi de la Universitat de Granada vincula l'exposició a aquests conservants amb un pitjor rendiment cognitiu i possibles canvis en el comportament infantil, encara que no estableix causalitat
Europa Press | Regió7
Una recerca de la Universitat de Granada (UGR) ha revelat que els parabens presents en productes d'alimentació i higiene poden tenir impacte en el coeficient intel·lectual i en el raonament dels nens.
Els parabens s'utilitzen des de fa dècades com a conservants en productes d'ús quotidià. El grup de recerca ExpoDiet de la UGR, que fa més de 30 anys que estudia aquests alteradors endocrins, ha elaborat una anàlisi pionera sobre l'exposició a aquestes substàncies i la seva relació amb aspectes cognitius i conductuals en menors de Granada.
L'estudi destaca que l'exposició a aquests compostos pot estar associada amb un pitjor raonament fluid, afectar la comprensió verbal i al coeficient intel·lectual, a més d'estar vinculada a conductes més agressives en nens homes.
La recerca ha avaluat la concentració de distints parabens en mostres de cabell, un biomarcador que reflecteix l'exposició a llarg termini, juntament amb proves cognitives (WISC-V) i de comportament (BASC-3). Els resultats suggereixen que els menors més exposats a uns certs parabens com el metilparabeno (MetPB) i el etilparabeno (EthPB), presenten pitjors puntuacions en alguns dominis cognitius i conductuals.
"És important subratllar que l'estudi és observacional, per la qual cosa no permet establir causalitat", apunta Patricia González Palacios, investigadora del Departament de Nutrició i Bromatologia de la UGR.
La presència d'etiquetes com 'sense parabens' en productes cosmètics s'ha convertit en un recurs habitual del màrqueting, apel·lant a la percepció que poden resultar perjudicials.
Risc cognitiu
Els parabens compleixen una funció útil com a conservants i, encara que alguns estudis apunten a possibles efectes sobre la salut humana, l'evidència científica continua sent limitada i està en evolució.
"L'essencial és continuar investigant, reforçar la regulació preventiva i traslladar a la ciutadania missatges clars: estar informats no significa alarmar-se", explica González Palacios, doctoranda d'aquest treball.
Aquestes substàncies s'empren per a evitar el creixement de microorganismes en productes cosmètics, farmacèutics i alimentaris. Gràcies a ells, cremes, xampús i maquillatges mantenen la seva estabilitat i seguretat durant més temps.
Malgrat la seva eficàcia i sota cost, la comunitat científica fa anys que els estudia perquè alguns parabens poden actuar com a disruptors endocrins, és a dir, substàncies capaces d'interferir amb el sistema hormonal. Per això, alguns han estat prohibits a la Unió Europea, mentre que uns altres segueixen permesos dins de límits estrictament regulats.
"Investigar el seu paper en la salut, incloses les funcions reproductives, metabòliques o cognitives, no implica que el seu ús habitual suposi un risc directe", conclou González Palacios.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”