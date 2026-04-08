Sant Pau, primer hospital de Catalunya a recanviar la vàlvula mitral del cor amb una cirurgia mínimament invasiva
La insuficiència mitral, la forma més freqüent de cardiopatia valvular, afecta un 10% dels majors de 75 anys
Beatriz Pérez
L’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu (Barcelona) ha estat el primer a Catalunya a realitzar una cirurgia mínimament invasiva que fins ara es feia a cor obert per recanviar la vàlvula mitral del cor. La vàlvula mitral està situada entre les cavitats esquerres del cor. Permet el pas de sang oxigenada de l’aurícula al ventricle durant el farciment (diàstole) i es tanca hermèticament durant la contracció (sístole), evitant que la sang retrocedeixi cap als pulmons.
“De vegades aquesta vàlvula dona problemes, de manera que s’acumula líquid als pulmons. És un problema de salut potencialment greu”, explica a aquest diari Marcel Santaló, adjunt de la Unitat Funcional de Valvulopaties de Sant Pau. La insuficiència mitral, la forma més freqüent de cardiopatia valvular, afecta un 10% dels majors de 75 anys.
Ara, la Unitat d’Hemodinàmica de Sant Pau ha implantat la primera pròtesi que substitueix la vàlvula mitral de manera completament transcatèter a Catalunya. Es tracta d’un procediment mínimament invasiu que es fa mitjançant una petita incisió a l’engonal i està indicat en pacients amb insuficiència mitral important.
Tal com explica el doctor Lluís Asmarats, adjunt d’aquesta unitat, normalment el tractament per a aquests pacients és “a cor obert”. “Però hi ha força pacients que tenen altres patologies i per això no es consideren bons candidats a la cirurgia. Fins fa poc, aquests pacients no tenien alternatives favorables, però ara aquesta nova intervenció ens permet fer un recanvi de la vàlvula mitral mitjançant un procediment percutani”, detalla Asmarats. Aquesta nova modalitat és “menys agressiva” i la convalescència, “molt més curta”. “Amb aquesta intervenció només fem una incisió a l’engonal i la gent pot tornar a la seva activitat habitual de manera molt més senzilla”, afegeix.
Què és la insuficiència mitral?
La insuficiència mitral és la forma més freqüent de cardiopatia valvular: afecta el 10% dels majors de 75 anys. Els casos més greus requereixen medicació o cirurgia, i només el 50% dels pacients greus intervinguts sobreviuen cinc anys després del diagnòstic.
Segons Dabit Arzamendi, director de la Unitat d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia de Sant Pau, “la cardiologia intervencionista ha evolucionat molt ràpidament els últims anys, amb tècniques innovadores que es tradueixen en un servei d’excel·lència per als pacients”. Arzamendi assegura que Sant Pau sempre ha estat “pioner” en la incorporació dels nous avenços, com aquest: “el primer sistema del món que permet reemplaçar la vàlvula mitral mitjançant un procediment transcatèter, és a dir, mínimament invasiu”.
Procediments com aquest es duen a terme en hospitals de referència i alta complexitat, com Sant Pau, que disposen de la tecnologia i d’un equip de professionals multidisciplinari expert. Amb la incorporació d’aquesta nova tècnica, el Programa Transcatèter de Sant Pau, amb més d’una dècada d’experiència i referent a Espanya, ofereix en la seva cartera de serveis la reparació i substitució de les vàlvules mitral i tricúspide del cor, posant a l’abast dels pacients els procediments més innovadors.
De fet, el 2020 Sant Pau va ser el primer centre d’Espanya a implantar un dispositiu transcatèter de reparació de la vàlvula mitral. Pel que fa a la vàlvula tricúspide, el 2021 va ser el primer hospital català a implantar-hi un dispositiu d’anuloplàstia transcatèter i, el 2024, el primer d’Espanya a incorporar-ne la substitució completa.
