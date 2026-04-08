Salut pràctica
Tens 50 anys i encara no has rebut la carta del cribratge de còlon? Això és el que has de saber
El programa no envia totes les invitacions alhora: es fa per zones i CAP de referència, i la primera carta pot arribar abans dels 52 anys
Molts catalans pensen que, en fer 50 anys, rebrà immediatament la carta per participar en el programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. Però no funciona exactament així. Segons Canal Salut, les invitacions no s’envien totes de cop, sinó que segueixen un ordre establert segons el municipi de residència i el centre d’atenció primària assignat. L’objectiu és evitar la saturació dels laboratoris i de les unitats d’endoscòpia i, al mateix temps, mantenir l’interval de dos anys entre prova i prova.
Això explica per què una persona pot haver complert ja els 50 anys i no haver rebut encara cap notificació. La informació oficial precisa que la primera invitació pot no arribar just en fer-ne 50, però que s’hauria de rebre abans dels 52 anys. Per això, si encara no t’ha arribat, el primer que convé comprovar és que la teva adreça estigui actualitzada al CAP. Si les dades són correctes, la carta arribarà quan el programa entri a la teva àrea. I si passes d’aquesta franja o tens dubtes, la via indicada és contactar amb l’oficina del programa que et correspon per territori.
Ara bé, no tothom que rep la carta ha de participar-hi sense més. Canal Salut recorda que les persones que tenen o han tingut càncer colorectal o malaltia inflamatòria intestinal, com la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn, han de seguir els controls específics que els indiqui el seu professional de referència i no han de participar en aquest programa general de cribratge. Si reben la invitació, se’ls recomana informar-ne l’oficina de cribratge.
També hi ha casos en què cal valorar els antecedents personals o familiars. Si una persona ja s’ha fet una colonoscòpia amb resultat normal, en principi pot participar en el programa. Però si aquella colonoscòpia va derivar en el diagnòstic d’un càncer, d’una malaltia inflamatòria intestinal o si hi ha seguiment mèdic obert, és important comunicar-ho perquè el cas sigui valorat. Pel que fa als antecedents familiars, Salut remarca que tenir familiars amb càncer de còlon no sempre implica més risc, però sí que recomana consultar l’oficina de cribratge si hi ha un familiar de primer grau diagnosticat abans dels 50 anys o més d’un familiar de primer grau afectat a qualsevol edat.
En aquest moment, el programa s’adreça a persones d’entre 50 i 69 anys, tot i que la Generalitat preveu ampliar la franja fins als 74 anys a partir del quart trimestre de 2026. I si una persona ja té 75 anys o més, la web de Canal Salut indica que pot continuar fent la prova a través del seu centre d’atenció primària, sempre consultant el seu metge o metgessa.
