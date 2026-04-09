Borja Quiroga, especialista en nefrologia: “La creatina no destrueix el ronyó; això és fals i molt fals”

El metge aclareix en un vídeo d’Instagram algunes creences esteses sobre la salut renal

Mariona Carol

Manresa

En un vídeo difós al seu perfil d’Instagram, l’especialista en nefrologia Borja Quiroga analitza i respon a una sèrie d’afirmacions habituals sobre la salut dels ronyons, els suplements alimentaris i els factors de risc que afecten el seu funcionament. La seva intervenció s’ha tornat especialment rellevant per la claredat amb què desmenteix mites molt estesos.

La creatina: un suplement segur segons el nefròleg

La primera afirmació que aborda és: “La creatina com a suplement destrueix el ronyó”. L’especialista recorda que una creatinina normal no garanteix per si sola un bon funcionament renal, ja que també cal avaluar si es perden proteïnes o cèl·lules a través de l’orina.

L’obesitat: un risc real per als ronyons

Una altra de les frases analitzades és: “L’obesitat no afecta els meus ronyons”. Quiroga la desmenteix sense matisos: “L’obesitat afecta molt els meus ronyons. El greix genera senyals endocrins que fan que el ronyó es lesioni amb més freqüència que en persones sanes”.

Suplements de proteïna: segurs en persones sanes

Respecte a la idea que “els suplements de proteïna destrueixen el ronyó en persones sanes”, Quiroga torna a corregir: “Fals. Han demostrat ser segurs fins, com a mínim, quantitats de 2 a 2,5 grams per quilo al dia en persones sense malaltia renal”.

També aclareix que el dolor no és un símptoma habitual de malaltia renal: “Dolen en algunes circumstàncies com els càlculs al ronyó, però en general la malaltia renal és asimptomàtica”.

És possible evitar la diàlisi?

Sobre l’afirmació “La majoria de vegades en malaltia renal podem evitar arribar a la diàlisi”, l’especialista matisa: “Parcialment veritable. Si detectem la malaltia precoçment podem administrar tractaments que en redueixin la progressió, però no sempre és possible”.

La creatinina normal no vol dir ronyons sans

Quiroga també respon a la frase “Si la creatinina està bé, els meus ronyons funcionen bé”: “Fals. Tenir la creatinina bé vol dir que els ronyons filtren bé, però també hem de saber si estem perdent alguna cosa per l’orina, com ara proteïnes o cèl·lules”. En persones amb malaltia renal, sí que recomana precaució amb els suplements proteics: “Verdader. I intentar limitar el consum fins aproximadament, com a dada general, a un gram per quilo al dia”.

Orinar bé no garanteix la salut renal

Davant l’afirmació “Si orino bé, els meus ronyons funcionen bé”, Quiroga adverteix: “Fals. Hi ha moltes coses que a l’orina no es poden veure i cal analitzar mitjançant proves com la creatinina sèrica, les proteïnes que perdem o si perdem cèl·lules”.

Beure poc afecta el ronyó?

Finalment, respon a la frase “Beure poc no afecta el meu ronyó”: “Verdader. Sempre que s’arribi a un llindar mínim d’aproximadament un litre i mig, el ronyó té capacitat per concentrar l’orina. Compte, si baixem d’aquest llindar, el ronyó es pot deshidratar i llavors sí que pot patir”.

