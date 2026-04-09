Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Agressió a Sant JoanMissió Artemis IIPont de Sant FrancescMor Isabel CardonaLa Molina
instagramlinkedin

Salut pràctica

Calendari de vacunacions a Catalunya: totes les vacunes que toquen segons l’edat

El calendari oficial ordena les dosis des dels primers mesos de vida fins a la vellesa, amb pautes específiques per a infants, adolescents, embarassades i majors de 60 anys

Una infermera vacuna un home de grip

Una infermera vacuna un home de grip / LLUÍS PÉREZ

Abril Benítez

Manresa

El calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques 2025 de Catalunya defineix quines vacunes i immunitzacions corresponen en cada etapa de la vida. És un document clau per a famílies amb nadons, per a pares amb fills en edat escolar, per a adolescents que entren en la franja de repesca d’algunes dosis i també per a adults que sovint no tenen clar si els toca algun recordatori o una vacuna concreta aquest any. El calendari oficial, elaborat per Canal Salut, ordena les dosis per edats i també inclou situacions específiques com l’embaràs o la vacunació en la vellesa.

Les primeres vacunes

La primera gran etapa és la dels primers mesos de vida. El calendari preveu la immunització contra el virus respiratori sincicial per a tots els infants menors de 12 mesos en la seva primera temporada epidèmica. El mateix document precisa que els nascuts entre abril i setembre han de rebre aquesta immunització durant els mesos de setembre i octubre, mentre que els nascuts entre octubre i març l’han de rebre preferentment abans de l’alta del naixement. També s’hi incorpora la vacunació contra el rotavirus a partir dels 2 mesos, seguint la pauta de la vacuna disponible.

Entre els 2 i els 12 mesos és on es concentra bona part del calendari infantil. Als 2 mesos hi apareixen l’hexavalent, la vacuna conjugada contra el pneumococ i el meningococ B. Als 4 mesos hi torna a haver hexavalent i pneumococ conjugada, i s’hi afegeix la vacuna contra el meningococ C conjugada, a més d’una nova dosi de meningococ B. Als 11 mesos toca una nova dosi d’hexavalent i de pneumococ conjugada. I als 12 mesos arriben dues vacunes especialment conegudes per moltes famílies: la triple vírica i la vacuna conjugada tetravalent contra el meningococ (ACWY), a més d’una altra dosi de meningococ B.

La varicel·la i l’hepatitis

El calendari continua avançant a la primera infància amb noves cites importants. Als 15 mesos s’hi inclouen la varicel·la i l’hepatitis A. Als 3 anys torna la triple vírica i una nova dosi de varicel·la. Als 6 anys hi ha la DTPa-PI (diftèria, tètanus, tos ferina acel·lular i poliomielitis inactivadai) una altra dosi d’hepatitis A. A més, Canal Salut indica que la grip s’ha d’administrar cada any entre els 6 i els 59 mesos, de manera que aquesta vacunació no és puntual, sinó recurrent durant aquesta etapa.

Calendari de vacunes a Catalunya

Calendari de vacunes a Catalunya / Canal Salut

Vacunes en l'adolescència

L’adolescència també té un paper destacat dins del calendari. A la franja dels 11-12 anys hi consta la vacuna dTpa (tètanus, diftèria i tos ferina), la vacuna del virus del papil·loma humà i la vacuna conjugada tetravalent ACWY (meningococ) en aquells adolescents que no n’hagin rebut cap dosi a partir dels 10 anys. El document oficial afegeix que aquesta vacuna ACWY té repesca fins als 18 anys, inclosos. En aquesta mateixa franja d’edat, la vacuna contra l’hepatitis A i la de la varicel·la només s’han d’administrar als infants no immunitzats o parcialment vacunats.

El calendari no s'acaba en la infància

En l’edat adulta, el calendari recorda que la vacunació no s’acaba pas a la infància. Hi figura una dosi de Td (la vacuna contra el tètanus i la diftèria) als 40 anys i una altra als 65. També hi ha una pauta específica per a les embarassades: la vacuna dTpa s’ha d’administrar en cada embaràs a partir de les 27 setmanes i, preferentment, entre les setmanes 27 i 32. El mateix gràfic oficial també inclou la vacunació antigripal durant l’embaràs.

Cites a partir dels 60 anys

A partir dels 60 anys, el calendari marca una altra etapa clarament diferenciada. La grip passa a ser anual, als 65 anys s’hi incorpora la vacuna conjugada contra el pneumococ i, a més, s’han d’administrar dues dosis de la vacuna contra l’herpes zòster a les persones que compleixin 65 anys o 80 anys. A tot això s’hi afegeix la nota final del document, que recomana la vacunació contra el SARS-CoV-2 cada any durant la campanya de tardor per a les persones majors de 60 anys i per a altres col·lectius amb condicions de risc.

Notícies relacionades

En la pràctica, el calendari de vacunació és sobretot una guia de consulta ràpida per saber què toca revisar segons l’edat. Per a les famílies, això vol dir comprovar les dosis del primer any, les cites dels 15 mesos, els 3 anys i els 6 anys. Per als adolescents, revisar si tenen al dia la vacuna del papil·loma humà, la dTpa i la meningocòccica ACWY. I per als adults, mirar especialment si hi ha embaràs, si s’entra a la franja dels 60 anys o si aquest any se’n compleixen 65 o 80. El mateix document remet a Canal Salut i al 061 Salut Respon per ampliar informació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Som el municipalisme plural que innova, lidera, transforma el país

Tracking Pixel Contents