Envelliment
L'envelliment dispara els casos de Parkinson: el nombre de pacients s'ha duplicat a Espanya en els últims 14 anys
La malaltia afecta ja més de 200.000 persones, amb una incidència anual propera als 10.000 nous diagnòstics, segons dades de la Sociedad Española de Neurología
Un 15% dels pacients debuta amb la malaltia abans dels 45 anys i, en aquest cas, presenta una probabilitat més alta de tenir un component genètic o familiar
Nieves Salinas
Més de 200.000 espanyols tenen la malaltia de Parkinson, amb una incidència anual propera als 10.000 nous diagnòstics. A més, Espanya presenta una situació "especialment alarmant": actualment ja ocupa un dels primers llocs en nombre absolut de casos (és el novè país amb més casos del món) i, segons les previsions epidemiològiques, el 2050 serà el país amb més prevalença per habitant, amb xifres properes als 850 casos per cada 100.000 persones. Des del 2012 el nombre de pacients amb la malaltia s'ha duplicat.
Són dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) amb motiu de la commemoració, aquest dissabte, del Dia Mundial del Parkinson. La malaltia ja és la segona patologia neurodegenerativa més freqüent al món i la que experimenta un increment més gran en termes de prevalença, discapacitat i mortalitat. En les últimes dues dècades, a tot el món, la càrrega global del Parkinson -mesurada en anys de vida ajustats per discapacitat- ha augmentat més d'un 80%, mentre que el nombre de defuncions s'ha duplicat.
Actualment, més de 12 milions de persones viuen amb aquesta malaltia a tot el món, una xifra que podria arribar als 25,2 milions el 2050, cosa que suposa un increment superior al 110%. L'envelliment de la població és el principal factor que explica aquest augment, però no l'únic, diuen els neuròlegs. "Sabem que també hi influeixen altres factors genètics i ambientals", assenyala el doctor Álvaro Sánchez Ferro, Coordinador del Grup d'Estudi de Trastorns del Moviment de la SEN.
Augment previsible
El que està clar és que el previsible augment de casos en les dècades vinents tindrà un impacte molt significatiu en els sistemes sanitaris, afegeix. "És prioritari no només impulsar la recerca de tractaments més eficaços, sinó també millorar la planificació de recursos i fomentar estratègies de prevenció basades en hàbits de vida saludables", incideix el neuròleg.
L'edat mitjana de debut de la malaltia és al voltant dels 60 anys, amb un lleuger predomini en homes. La seva prevalença augmenta amb l'edat: del 2% de la població en majors de 65 anys ascendeix fins al 4% en majors de 80 anys. Però els especialistes recorden que no és una malaltia exclusiva de la gent gran: un 15% dels pacients presenten una malaltia d'inici precoç, és a dir, que debuta abans dels 45 anys i tenen una probabilitat més alta de tenir un component genètic o familiar en comparació amb les formes d'inici tardà.
Mutacions genètiques
La SEN explica que hi ha mutacions genètiques associades a la malaltia que podrien explicar un 30% de les formes familiars i fins a un 5% de les formes esporàdiques. Però, tot i que cada vegada s'identifiquen més variants genètiques associades al Parkinson, menys del 10% dels casos són clarament hereditaris.
Tot i que l'edat és el principal factor de risc, i que la genètica també hi pot influir, els neuròlegs assenyalen que cada vegada hi ha més evidència sobre la importància que poden arribar a tenir en el desenvolupament de la malaltia aspectes com l'exposició a pesticides i contaminants, el sedentarisme o el mal control de factors vasculars.
Els símptomes
La malaltia de Parkinson es caracteritza per la degeneració progressiva de les neurones dopaminèrgiques, és a dir, de les neurones encarregades de produir dopamina, cosa que provoca una disminució d'aquest neurotransmissor en els circuits cerebrals implicats en el control del moviment, detallen els especialistes. Entre els símptomes motors més característics, el tremolor en repòs, la rigidesa, la bradicinèsia (lentitud extrema dels moviments voluntaris) i/o la inestabilitat postural.
Tanmateix, els símptomes no motors -també presents en la majoria dels pacients, com ara trastorns del son, depressió o deteriorament cognitiu- poden precedir fins i tot anys l'inici dels símptomes motors. De fet, fins en un 30% dels casos, la depressió pot ser una de les primeres manifestacions clíniques de la malaltia.
L'heterogeneïtat clínica de la malaltia contribueix que "un percentatge significatiu" de casos romangui sense diagnosticar en les fases inicials, apunta la SEN. S'estima que a Espanya hi ha un retard mitjà d'entre un i tres anys des de l'aparició dels primers símptomes fins al diagnòstic.
Els fàrmacs
Si es parla dels tractaments actuals per a la malaltia, són principalment simptomàtics. Hi ha fàrmacs dirigits a restaurar o modular la funció dopaminèrgica, tècniques com l'estimulació cerebral profunda o els ultrasons focals d'alta intensitat per a pacients que no responen als tractaments convencionals, a més d'intervencions no farmacològiques, com la fisioteràpia o la teràpia ocupacional, molt importants per millorar la qualitat de vida dels malalts, assenyala la SEN.
La recerca se centra ara en el desenvolupament de teràpies modificadores de la malaltia, com la teràpia gènica, la immunoteràpia i les teràpies cel·lulars. "Hi ha un assaig fase 3 amb un fàrmac que elimina una de les proteïnes que s'acumulen en la malaltia i el Japó ha autoritzat de manera condicional (no és una autorització definitiva) el primer tractament basat en cèl·lules mare. Som davant d'un canvi significatiu en l'abordatge terapèutic en permetre anar als mecanismes que produeixen la malaltia en lloc de limitar-se al control simptomàtic", conclou el doctor Sánchez Ferro.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon