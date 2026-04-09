El tim, un petit òrgan ignorat durant dècades, pot ser clau per entendre l'envelliment i prevenir el càncer
Investigadors del Mass General Brigham (Estats Units) han publicat, en el mateix número de 'Nature', dos nous estudis que posen en dubte que el tim —un petit òrgan situat al tòrax, conegut principalment pel seu paper en el desenvolupament del sistema immunitari durant la infància— ja no sigui important a l'edat adulta. Han evidenciat que exerceix un paper molt més rellevant en la salut adulta del que es va pensar durant dècades, i podria proporcionar un nou objectiu per personalitzar la **prevenció de malalties i els tractaments contra el càncer.
Es dona la circumstància que la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, ha anunciat avui que acaba de superar un càncer de tim, malaltia que la va mantenir allunyada de la feina durant dos mesos.
El tim és un petit òrgan situat al tòrax que ajuda a entrenar les cèl·lules T, preparant el sistema immunitari per protegir el cos d'infeccions i malalties. Durant molt de temps, els metges pensaven que estava pràcticament inactiu després de la pubertat, perquè s'encongeix amb l'edat i produeix menys cèl·lules T noves. És per això que el seu protagonisme en la salut adulta gairebé no s'ha estudiat en grans poblacions.
A través de l'anàlisi de tomografies computades rutinàries amb intel·ligència artificial (IA), els investigadors van descobrir que els adults amb un tim sa tenien una longevitat més gran i un risc més baix de patir malalties cardiovasculars i càncer. En un altre estudi amb pacients amb càncer van trobar que la salut d'aquest petit òrgan podria influir en la resposta a la immunoteràpia.
Ignorat durant dècades
«El tim ha estat ignorat durant dècades i podria ser una peça clau per explicar per què les persones envelleixen de manera diferent i per què els tractaments contra el càncer fracassen en alguns pacients», assenyala Hugo Aerts, doctor en filosofia, autor principal dels articles i director del Programa d'Intel·ligència Artificial en Medicina (AIM) de l'Hospital General de Massachusetts Brigham. Les troballes, afegeix, suggereixen que la salut del tim mereix molta més atenció i podrien obrir noves vies per comprendre com protegir el sistema immunitari en envellir.
Investigacions prèvies han associat la diversitat de les cèl·lules T amb l'envelliment i el deteriorament immunitari, però la majoria d'aquests estudis es van basar en anàlisis de sang a petita escala. Ara, els nous estudis van examinar més de 25.000 adults en un assaig nacional de detecció de càncer de pulmó i més de 2.500 participants en l'Estudi del Cor de Framingham, una gran cohort poblacional de llarga durada composta per adults generalment sans.
Els investigadors van examinar la mida, la forma i la composició del petit òrgan i van crear una puntuació de «salut tímica». Els pacients amb una puntuació alta tenien un risc de mort un 50% més baix, un risc de mort cardiovascular un 63% més baix i de desenvolupar càncer de pulmó un 36% més baix, en comparació amb aquells amb una salut tímica baixa. Aquestes associacions es van mantenir significatives després d'ajustar per edat i altres factors de salut.
Les hipòtesis
Per als investigadors, quan la salut del tim i la diversitat de les cèl·lules T disminueixen, el sistema immunitari pot tornar-se menys capaç de respondre a noves amenaces, com el càncer o altres malalties. L'anàlisi va revelar que la inflamació crònica, el tabaquisme i el sobrepès es van associar amb una pitjor salut del tim. Això es tradueix en el fet que l'estil de vida i la inflamació sistèmica podrien influir en la resiliència immunitària al llarg de la vida. Tot i que es va vincular aquest estil de vida amb la salut de l'òrgan, els estudis no van avaluar si la modificació d'aquests factors pot millorar directament la funció tímica.
En un segon estudi, van analitzar tomografies computades i resultats de més de 1.200 pacients tractats amb immunoteràpia. Els pacients amb una millor salut del tim presentaven un risc de progressió del càncer un 37% més baix i un risc de mort un 44% més baix, fins i tot després de considerar altres factors relacionats amb el pacient, el tumor i el tractament.
Confirmar-se en més estudis
Aquestes troballes, que els investigadors diuen que s'han de confirmar en estudis futurs perquè el mètode d'imatge encara no està llest per al seu ús clínic rutinari, indiquen el protagonisme que aquest òrgan, fins ara subestimat, podria exercir en la resposta a les immunoteràpies modernes contra el càncer.
L'equip està duent a terme ara més investigacions per determinar si altres factors relacionats amb l'atenció mèdica poden afectar la salut del tim. En un estudi, estan examinant si l'exposició involuntària a la radiació en el tim de pacients amb càncer de pulmó pot influir en els resultats.
