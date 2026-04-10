Com fer el document de voluntats anticipades a Catalunya: passos, testimonis i registre

El testament vital es pot formalitzar de diverses maneres i el registre és voluntari, però inscriure’l facilita que quedi incorporat a la història clínica compartida

Una metge atén un pacient en una uci de l’Hospital de la Vall d’Hebron, a Barcelona / ZOWY VOETEN

Abril Benítez

Manresa

Fer un document de voluntats anticipades a Catalunya és més senzill del que molta gent imagina, però hi ha uns requisits bàsics que s’han de complir perquè sigui vàlid. La persona que l’atorga ha de ser major d’edat, cal garantir-ne la identitat i també que la seva llibertat i la seva capacitat no estan visiblement alterades. A més, ha de reconèixer el contingut del document i confirmar que reflecteix la seva voluntat.

Segons Canal Salut, el DVA es pot formalitzar de tres maneres principals: amb la intervenció de tres testimonis, davant d’un professional sanitari —o del treball social de l’àmbit de la salut— o davant d’un notari. En el cas dels testimonis, tots han de ser majors d’edat i tenir plena capacitat d’obrar, i almenys dos no poden tenir parentiu fins a segon grau ni vinculació patrimonial amb la persona que signa el document.

Un dels dubtes més habituals és si cal registrar el document. La resposta és no: la inscripció al registre del Departament de Salut és voluntària. Ara bé, fer-ho té un avantatge important, perquè permet incorporar el document a la història clínica compartida i facilita que qualsevol professional sanitari el pugui consultar. Si no es registra, Salut recomana lliurar-lo al centre sanitari on la persona serà atesa i repartir-ne còpies al representant i a persones properes.

Si el document ja està registrat, es pot consultar i descarregar des de La Meva Salut, a l’apartat “Voluntats i donacions”. La informació oficial també recorda que no hi ha un únic model oficial de DVA: el contingut és lliure, tot i que el Departament de Salut ofereix models orientatius que poden servir de guia per redactar-lo amb més seguretat.

