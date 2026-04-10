Residents en formació
Metges de Catalunya demana reunir-se amb Salut per analitzar la situació dels MIR després de la mort de dos residents
ACN
El sindicat Metges de Catalunya, acompanyat de l’Associació MIR Espanya, demanarà a la Conselleria de Salut de la Generalitat una reunió per analitzar la situació dels metges en formació després del suïcidi d’un resident el febrer passat i de la mort recent d’un altre. Metges de Catalunya lamenta aquestes morts i adverteix que la medicina és una "professió de risc" en un missatge a X.
El sindicat assenyala que la cura i el control del benestar físic i psicològic dels facultatius és "una mesura de seguretat i protecció per als mateixos professionals i els pacients" i espera poder definir juntament amb la conselleria eines de "detecció i prevenció". L’organització també recorda l’alteració emocional que suposen les morts de companys per als equips assistencials.
Una de les mesures que l’organització planteja posar sobre la taula és introduir proves mèdiques i psicotècniques periòdiques, similars a les dels pilots d’avió.
Els metges interns residents (MIR) són professionals que es formen com a especialistes en un hospital o centre d’atenció primària després de superar el grau en Medicina i un examen regulat pel Ministeri de Sanitat per accedir a aquesta formació al Sistema Nacional de Salut.
