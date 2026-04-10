Metges de Catalunya demana reunir-se amb Salut per analitzar la situació dels MIR després de la mort de dos residents

L'examen MIR a la Facultat de Medicina a Santiago de Compostel·la, en una imatge d'arxiu. / César Arxina / Europa Press

ACN

El sindicat Metges de Catalunya, acompanyat de l’Associació MIR Espanya, demanarà a la Conselleria de Salut de la Generalitat una reunió per analitzar la situació dels metges en formació després del suïcidi d’un resident el febrer passat i de la mort recent d’un altre. Metges de Catalunya lamenta aquestes morts i adverteix que la medicina és una "professió de risc" en un missatge a X.

El sindicat assenyala que la cura i el control del benestar físic i psicològic dels facultatius és "una mesura de seguretat i protecció per als mateixos professionals i els pacients" i espera poder definir juntament amb la conselleria eines de "detecció i prevenció". L’organització també recorda l’alteració emocional que suposen les morts de companys per als equips assistencials.

Una de les mesures que l’organització planteja posar sobre la taula és introduir proves mèdiques i psicotècniques periòdiques, similars a les dels pilots d’avió.

Els metges interns residents (MIR) són professionals que es formen com a especialistes en un hospital o centre d’atenció primària després de superar el grau en Medicina i un examen regulat pel Ministeri de Sanitat per accedir a aquesta formació al Sistema Nacional de Salut.

Un accident de camió talla la C-37 en sentit Manresa

Junts i Avenç reediten una moció sobre el nou pavelló del Baxi: "És una oportunitat perquè el Govern rectifiqui la seva posició de forma elegant"

Sanitat avança en la integració dels òptics a l’Atenció Primària per "reduir derivacions innecessàries i escurçar temps"

El sindicat Professors de Secundària proposa una nova vaga unitària docent per la diada de Sant Jordi

Les comarques centrals reben més d'1,5 milions d'euros per a renovar el material de les ADF

Paddy Noarbe converteix tres hores d’exercici en la seva millor carta de presentació

ERC torna a donar cop de porta a la proposta de Rufián: «No som l’esquerra del PSOE»

