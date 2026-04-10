Salut visual
Sanitat avança en la integració dels òptics a l’Atenció Primària per "reduir derivacions innecessàries i escurçar temps"
Des de l’inici, el Pla Veo, que preveu una ajuda de 100 euros l’any per a menors de 16 anys i compta amb més de 2.300 òptiques implicades, ha registrat més de 130.000 sol·licituds
Nieves Salinas
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha inaugurat el 29è Congrés Nacional d’Optometria, Contactologia i Òptica Oftàlmica 'OPTOM 2026'. Una trobada en què ha subratllat que «no pot haver-hi un sistema sanitari que aspiri a ser complet, equitatiu i de qualitat si deixa la salut visual en un segon pla». El repte del seu departament passa ara per integrar els òptics-optometristes al «cor» del Sistema Nacional de Salut. Per a això, ha avançat, el Pla d’Acció d’Atenció Primària i Comunitària 2025-2027 avança en la seva incorporació com a part dels equips assistencials per «reduir derivacions innecessàries, escurçar temps i millorar l’atenció».
En el Congrés, la titular de Sanitat ha assenyalat que «la salut visual ha viscut en una mena de perifèria del sistema sanitari», però que aquesta situació està canviant perquè «la salut visual no és accessòria i té a veure** amb l’autonomia, la seguretat i la qualitat de vida.
Recentment, ha recordat, s’ha posat en marxa el Pla VEO perquè «cap nen o nena en aquest país deixi de veure-hi bé per una qüestió econòmica». El programa preveu una ajuda de 100 euros l’any per a menors de 16 anys i compta amb més de 2.300 òptiques implicades. Des de l’inici, ja ha registrat més de 130.000 sol·licituds.
Les ajudes directes de fins a 100 euros per al finançament d’ulleres i lentilles a menors van començar a concedir-se al desembre. La subvenció cobrirà el cost de productes òptics essencials, com ara muntures bàsiques amb lents graduades orgàniques amb antireflectants, o lents de contacte (lentilles) i solucions de manteniment durant un any.
Retinògrafs
La ministra també ha destacat el desplegament de tecnologia com els retinògrafs als centres de salut, que permeten fer proves que abans només eren a l’àmbit hospitalari. «Això és innovació tecnològica, però sobretot és equitat territorial», ha dit.
«La salut visual és part del dret a la salut. Per això hem volgut també situar-la al centre del debat públic, amb iniciatives com el Mes de la Salut Visual, que busca visibilitzar, prevenir, conscienciar i actuar abans que els problemes apareguin o s’agreugin», ha recordat. En aquest sentit, ha assenyalat que «el Sistema Nacional de Salut ja no mira cap a una altra banda quan parlem de visió» i es continua treballant per seguir ampliant drets.
